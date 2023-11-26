“ناس” ينضم لمنظمة السياحة العالمية كأول طيران في الشرق الأوسط

انضم طيران “ناس”، الناقل الجوي الوطني، إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) عضوًا منتسبًا، ليكون أول طيران سعودي ينضم إلى المنظمة وأول طيران اقتصادي في الشرق الأوسط يقبل فيها.



ويشكل الأعضاء المنتسبون جزءًا أساسيًا من عضوية منظمة السياحة العالمية، الذي يضم أكثر من 500 شركة ومؤسسات تعليمية وبحثية ومنظمات غير حكومية، ويتيح لهم الانخراط في الحوار وتبادل المعلومات واتخاذ المزيد من الإجراءات بهدف المساهمة في بناء سياحة عالمية مستدامة، حيث يتم توظيف المعرفة والابتكار لجعل السياحة أكثر مسؤولية وتنافسية، وفقًا للمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة ومبادئ الأمم المتحدة.



ويسهم انضمام طيران “ناس” عضوًا منتسبًا إلى منظمة السياحة العالمية، التي افتتحت مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض عام 2021، في تسليط الضوء على موقع طيران “ناس” الرائد عالميًا ضمن أفضل 5 شركات طيران اقتصادي في العالم وفق تقييم منظمة سكاي تراكس، وهو أهم معيار عالمي لقياس أداء شركات الطيران، إضافة إلى تعزيز التواصل وتبادل المشاركة والمعرفة والتعاون والدعم مع منظمات المستوى الأول في مجال السياحة.



وأكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لطيران “ناس”، بندر المهنا، أن انضمام طيران ناس للمنظمة بوصفه أول طيران سعودي والأول في الشرق الأوسط من فئته، سيعزز موقعه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، مشيرًا إلى أن أهداف العضوية، يتواءم مع خطة الاستدامة في طيران “ناس”، التي تركز على تبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع والبيئة والاقتصاد، إضافة إلى دورها الفاعل في تشكيل مستقبل السفر العالمي، وجهودها الرائدة في بناء قطاع سياحي مستدام، مضيفًا بأن طيران ناس يضع اﻻستدامة في صلب عملياته، بالانسجام مع مستهدفات السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول العام 2060.



وتتزامن هذه الخطوة مع اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية عام 2025، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة الجمعية العامة لمنظمة تابعة للأمم المتحدة، مما يؤكد مكانة المملكة المتزايدة في السياحة العالمية.

و وافق المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية على إعادة انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس لعام 2024، وذلك في الاجتماع الـ120 للمجلس التنفيذي الذي عقد مؤخرًا في مدينة سمرقند الأوزبكية.



وكان طيران “ناس” انضم في أغسطس الماضي إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة “غلوبال كومباكت”، ليصبح أول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط تنضم إلى أكبر مبادرة في مجال الاستدامة للشركات في العالم.

كأول طيران في المملكة، والأول من فئته في الشرق الأوسط، #طيران_ناس ينضم إلى عضوية منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة @UNWTO pic.twitter.com/yxHXdpE8pP — flynas طيران ناس (@flynas) November 26, 2023