ناسا ترجىء مجدداً عودة مركبة ستارلاينر إلى الأرض

أرجات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مجدداً عودة مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها أول طاقم يستقلها من رواد الفضاء، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت لمراجعة أمور تقنية واجهتها.

ولم تحدد ناسا موعدا جديدا لرجوع المركبة، مما أثار تساؤلات حول موعد عودة رائدي الفضاء اللذين انطلقا في أول مهمة مأهولة لشركة بوينغ. وكان موعد العودة قد تأجل من قبل إلى 26 حزيران / يونيو بعدما كان من محتمل في البداية أن تعود في 14 يونيو.

وقالت ناسا في بيان “يقيم مديرو المهمة فرص العودة المستقبلية بعد جولتي سير في الفضاء مخطط لهما من جانب المحطة في 24 يونيو والثاني من تموز / يوليو”.

وانطلق رائد الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز، وهما أمريكيان، على متن ستارلاينر في 5 يونيو ووصلا إلى محطة الفضاء الدولية في محاولة أخيرة لحصول المركبة على شهادة من ناسا للاضطلاع بمهام الفضاء الروتينية.

وبعد اختبارها برحلتين غير مأهولتين منذ عام 2019، واجهت المركبة ستارلاينر هذه المرة خمسة أعطال في إجمالي 28 محرك دفع وتسربا خمس مرات لغاز الهيليوم المخصص لزيادة ضغط تلك المحركات.

وترغب ناسا في أن تصبح ستارلاينر ثاني مركبة أمريكية قادرة على الانطلاق برواد فضاء إلى المحطة الدولية، إلى جانب المركبة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس والتي تستخدمها ناسا بشكل رئيسي منذ 2020.