وفاة مضيفة الطيران الأطول خدمة في التاريخ.. من هي بيتي ناش؟

توفيت بيتي ناش، المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

تم تأكيد وفاة ناش في بيان نشرته شركة الخطوط الجوية الأمريكية على موقع X، تويتر سابقا، وفقا لـ “people”.

وكتبت الشركة: “نحزن على وفاة بيتي ناش، التي أمضت ما يقرب من 7 عقود في رعاية عملائنا بحرارة في الهواء”.

من هي بيتي ناش؟

وتابعت الخطوط الجوية الأمريكية: “بدأت في عام 1957 ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول مضيفة طيران.. وألهمت بيت أجيالا من المضيفات”.

توفيت ناش في دار المسنين بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مؤخرا، حسبما ذكرت شبكة ABC News وBusiness Insider.

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية إن بيتي ناش لم تتقاعد رسميا من دورها في الخطوط الجوية الأمريكية على الرغم من تدهور صحتها.

بدأت ناش حياتها المهنية مع الخطوط الجوية الشرقية، والتي أصبحت فيما بعد الخطوط الجوية الأمريكية، في واشنطن العاصمة، في عام 1957، بحسب شبكة ABC News.

ماذا قالت عن مهنتها؟

وقالت سابقا عن بداية حياتها المهنية: “يجب أن يكون طولك معينا، ويجب أن يكون وزنك معينا.. لقد كان الأمر فظيعًا”.

وأضافت: “لقد اكتسبت بضعة جنيهات، وكان عليك الاستمرار في وزن نفسك. وبعد ذلك، إذا بقيت على هذا النحو، فسوف يحذفونك من كشوف المرتبات”.

وذكرت أنها عملت عادة على طول الساحل الشرقي حتى تتمكن من العودة إلى المنزل كل ليلة لرعاية ابنها المصاب بمتلازمة داون.

كما تذكرت رابطة مضيفي الطيران المحترفين ناش ببيان على X، وقالت إن ناش “لمست الكثيرين بدفئها وتفانيها وخدمتها”، وأضافت: “سلاما عليك يا بيت.. لن ننساك”.

بينما قالت شبكة “فوكس نيوز الأمريكية”، إن بيتي طارت لمدة 67 عاما تقريبا، وانضمت إلى الخطوط الجوية الشرقية، عندما كانت تكلفة الرحلات الجوية 12 دولارا ولم تكن تتطلب أي حجز.

كانت ناش، التي عاشت في ماناساس بولاية فيرجينيا، الدعامة الأساسية لعقود من الزمن في الرحلات الجوية من DCA إلى بوسطن ونيويورك، وهي الطرق التي اختارتها لتكون قادرة على العودة إلى المنزل كل ليلة من أجل رعاية لابنها.