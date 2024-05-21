مقتل راكب وإصابة آخرين نتيجة اضطرابات جوية تعرّضت لها طائرة سنغافورية

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن مقتل راكب واحد وإصابة آخرين جراء اضطرابات جوية شديدة تعرضت لها طائرة من طراز بوينغ 777-300 إي آر كانت في رحلة من لندن إلى سنغافورة.

وكانت الطائرة تقل 211 راكبًا و 18 من أفراد الطاقم، وقد واجهت اضطرابات شديدة أثناء رحلتها، مما دفع الطاقم إلى اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري في بانكوك.

وأكدت الخطوط الجوية السنغافورية الحادث عبر بيان رسمي على صفحتها على “فيسبوك”، معربة عن أسفها للحادث وتأكيدها على تقديم الدعم اللازم للمصابين وعائلاتهم.

وأوضحت الشركة أنها تعمل مع السلطات التايلاندية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وأنها أرسلت فريقًا متخصصًا إلى بانكوك لتقديم الدعم والمساعدة الإضافية.

وأشارت بعض التقارير الأولية إلى أن الطائرة ربما تكون قد تعرضت لجيب هوائي قبل أن تضطر إلى الهبوط الاضطراري، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث.