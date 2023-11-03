دبي تستقبل المسافرين بختم “معرض دبي للطيران” على جوازات السفر

سيحصل المسافرون الذين يصلون إلى مطارات دبي في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر على ختم خاص على جوازات سفرهم، يحمل شعار معرض دبي للطيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك الذي يجمع كل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومطارات دبي، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ختم معرض دبي للطيران

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن ختم جوازات المسافرين القادمين عبر مطار دبي الدولي بشعار المعرض، يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية ومركزاً رائداً في قطاع الطيران، ويقدم تجربة فريدة وتذكارية لكل من يزور دبي.

وتنطلق الدورة رقم 18 من معرض دبي للطيران في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر في دبي وورلد سنترال (DWC) – أكثر من 1400 عارض من 95 دولة. من بينهم 400 عارض لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الطيران التجاري، والتنقل الجوي المتقدم ، والفضاء ، والدفاع والجيش، وطيران الأعمال، وإدارة الحركة الجوية، والتكنولوجيا الناشئة.

وسيشهد المعرض مشاركة أبرز من المشاركين لأول مرة – بما في ذلك مركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والعديد من الجهات الأخرى، لاستعراض كيف يشكل التعاون بين قطاعي الفضاء والطيران مستقبل السفر.

كما سيستضيف معرض دبي للطيران 2023 جدول أعمال شامل للمؤتمر يستقبل أكثر من 300 متحدث دولي ويضم أكثر من 80 ساعة من المحتوى الثاقب لدفع المحادثات حول مواضيع الصناعة مثل الاستدامة والفضاء والتنقل الجوي المتقدم وإدارة الحركة الجوية وتجربة الركاب والتنوع وغير ذلك الكثير.

ويكشف المعرض عن الابتكارات والحلول الرائدة في هذا الحدث الضخم لصناعة الطيران والفضاء. وسيتم عرض أكثر من 180 طائرة من أكثر الطائرات التجارية والخاصة والعسكرية تقدما، في حين سيضم 20 جناحا للدول منتجاتها وتقنياتها الأكثر ابتكارا.

وسيتم التعامل مع زوار معرض دبي للطيران بعرض جوي من الشركات المصنعة التي ستعرض قدراتها في مجال الطيران لصناعة الطيران العالمية.