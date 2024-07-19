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مطار دبي يعمل بشكل طبيعي

تحولت شركات الطيران في مطار دبي الدولي والمتضررة من تعطل النظام العالمي إلى نظام بديل

فريق التحرير by فريق التحرير

قال متحدث باسم مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 هذا الصباح.
وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

وتسببت مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

وتعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات إلى جانب حركة الطيران في بلدان أخرى. ويشتبه أن سبب الأعطال ناجم عن خطأ في تحديث برنامج لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات “كراودسترايك”.

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات عدم وجود أي تأثير على عمليات رحلات الناقلة إثر الخلل التقني العالمي.

وقال المتحدث، في بيان اليوم، ” ندرك وجود خلل تقني عالمي حيث نراقب الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي تأثير على عمليات رحلات طيران الإمارات. قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات في وقت لاحق اليوم، نتيجة التداعيات الناجمة عن تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهاتنا”.

ودعا العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.

إلى ذلك قال متحدث باسم “فلاي دبي”، إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيرا إلى أن “فلاي دبي” تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

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فريق التحرير

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