by فادي طنّوس

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دبي في الصدارة.. ما هي أكثر 10 مطارات دولية ازدحاماً في 2023؟

تصدر مطار دبي الدولي لائحة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً من حيث عدد الركاب للمرة الثالثة على التوالي بعدما سجل أكثر من 56 مليون راكب خلال العالم الجاري

by فادي طنّوس
مطار دبي الدولي

كشفت بيانات نشرها موقع “أو آي جي” البريطاني المتخصص بالسفر ومراجعة بيانات المطارات أن مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة، حافظ على مركزه الأول في ترتيب المطارات العالمية الأكثر ازدحاماً من حيث عدد الركاب خلال عام 2023 الذي شارف على الانتهاء.

واعتمد الموقع على شبكة كبيرة من بيانات معلومات الطيران بما في ذلك الجداول الزمنية وحالة الرحلة وأوقات الاتصال وغيرها.

وحل مطار دبي في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي بعد استخدامه من قبل أكثر من 56 مليون راكب، ليتقدم بنسبة 25% عن العام السابق حين استخدمه قرابة 45 مليون راكب، وتفوق على عام 2019 قبل فترة الجائحة، حينما حقق قرابة 54 مليون راكب، علماً أن الموقع لم ينشر أي بيانات في 2020 و2021 لتوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها.

وفي ما يلي ترتيب المطارات العشرة الأوائل من حيث الازدحام:

  • مطار دبي الدولي – الإمارات: 56504042 راكباً
  • مطار هيثرو – إنكلترا: 46521295 راكباً
  • مطار أمستردام – هولندا: 37172424 راكباً
  • مطار شارل ديغول – فرنسا: 36676928 راكباً
  • مطار شانغي – سنغافورة: 36136334 راكباً
  • مطار اسطنبول – تركيا: 35915798 راكباً
  • مطار سيول اينتشون – كوريا الجنوبية: 33704264 راكباً
  • مطار فرانكفورت – ألمانيا: 33519909 ركاب
  • مطار الدوحة – قطر: 28668040 راكباً
  • مطار مدريد – إسبانيا: 25032355 راكباً
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