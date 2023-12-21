دبي في الصدارة.. ما هي أكثر 10 مطارات دولية ازدحاماً في 2023؟

كشفت بيانات نشرها موقع “أو آي جي” البريطاني المتخصص بالسفر ومراجعة بيانات المطارات أن مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة، حافظ على مركزه الأول في ترتيب المطارات العالمية الأكثر ازدحاماً من حيث عدد الركاب خلال عام 2023 الذي شارف على الانتهاء.

واعتمد الموقع على شبكة كبيرة من بيانات معلومات الطيران بما في ذلك الجداول الزمنية وحالة الرحلة وأوقات الاتصال وغيرها.

وحل مطار دبي في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي بعد استخدامه من قبل أكثر من 56 مليون راكب، ليتقدم بنسبة 25% عن العام السابق حين استخدمه قرابة 45 مليون راكب، وتفوق على عام 2019 قبل فترة الجائحة، حينما حقق قرابة 54 مليون راكب، علماً أن الموقع لم ينشر أي بيانات في 2020 و2021 لتوقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها.

وفي ما يلي ترتيب المطارات العشرة الأوائل من حيث الازدحام:

مطار دبي الدولي – الإمارات: 56504042 راكباً

مطار هيثرو – إنكلترا: 46521295 راكباً

مطار أمستردام – هولندا: 37172424 راكباً

مطار شارل ديغول – فرنسا: 36676928 راكباً

مطار شانغي – سنغافورة: 36136334 راكباً

مطار اسطنبول – تركيا: 35915798 راكباً

مطار سيول اينتشون – كوريا الجنوبية: 33704264 راكباً

مطار فرانكفورت – ألمانيا: 33519909 ركاب

مطار الدوحة – قطر: 28668040 راكباً

مطار مدريد – إسبانيا: 25032355 راكباً