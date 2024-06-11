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مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 3.7 مليون مسافر خلال إجازة عيد الأضحى

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال أكثر من 3.7 مليون مسافر خلال عطلة العيد والمدارس، مع توفير إجراءات سفر سريعة.

فريق التحرير by فريق التحرير
مطار دبي الدولي

يتوقع مطار دبي الدولي، استقبال أكثر من 3.7 مليون مسافر خلال فترة إجازة عيد الأضحى والمدارس، التي تمتد بين 12 و 25 حزيران/يونيو الجاري.

ورجح المطار في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) متوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، مع توقع أن يكون يوم 22 حزيران/يونيو الأكثر ازدحامًا، حيث قد يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافر.

وفي إطار استعداداته لموسم الذروة هذا، أكد مطار دبي الدولي على التزامه بتوفير تجربة سفر سلسة وممتعة لجميع المسافرين المتوجهين لقضاء عطلتهم الصيفية.

ولتحقيق ذلك، يولي مطار دبي الدولي الأولوية لتسريع إجراءات السفر، مما يوفر للمسافرين المزيد من الوقت للاستمتاع بالخدمات المتنوعة التي يقدمها المطار.

لتسهيل عملية السفر وضمان تجربة مريحة، قدمت مطارات دبي مجموعة من الإرشادات والنصائح للمسافرين، تشمل:

  • تسجيل الوصول المبكر أو من المنزل
  • استخدام تسجيل الوصول الذاتي
  • الوصول المبكر إلى المطار
  • التأكد من وزن الأمتعة المسموح به
  • الاستعداد المسبق لنقاط التفتيش الأمني
  • استخدام البوابات الذكية
  • التأكد من الوزن الذي تسمح به شركة الطيران ولوائح الأمتعة، لتجنب أي تأخير في اللحظات الأخيرة

وأفادت مطارات دبي أنه يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم عن 12 عاما استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية التحقق من جوازات السفر.

كما أوصت باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار وبين المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3، لتجنب الازدحام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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