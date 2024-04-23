مطار دبي الدولي يؤكد عودة عملياته إلى وضعها الطبيعي

عادت العمليات التشغيلية لمطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي بعد النجاح في التعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد الأشد غزارةً منذ 75 عاماً.

وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أنه تمت إعادة جدول الرحلات في مطار دبي الدولي إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً.

وكشف انه تم إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، وأشار إلى أنه تقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات أو التأخيرات.

وتم تحويل 31 رحلة إلى دبي ورلد سنترال لضمان استمرارية رحلات المسافرين.

وقال غريفيث: “على الرغم من التحديات الأولية في نقل الإمدادات بسبب إغلاق الطرق حول مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، تمكنت مطارات دبي من توزيع أكثر من 75 ألف عبوة وجبات خفيفة للمسافرين المتضررين عبر كلا المطارين”.

وأشار غريفيث إلى وجود بعض التحديات المتبقية، بما في ذلك معالجة تراكم الأمتعة.

ونصحت مطارات دبي الضيوف بالوصول إلى مبنى المسافرين قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات فقط لتجنب الازدحام غير الضروري وتسهيل سير العمليات بسلاسة.