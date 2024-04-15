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مطار دبي الدولي ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاماً لعام 2023

يحرص مطار دبي الدولي على تقديم خدمات استثنائية للمسافرين، تتضمن تجارب تسوق وتناول طعام فريدة من نوعها، ووسائل ترفيه متنوعة، وسهولة التنقل، وكفاءة عالية في عمليات التشغيل.

فريق التحرير by فريق التحرير
مطار دبي الدولي ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاماً لعام 2023

حل مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أكثر المطارات ازدحاماً لعام 2023، وذلك حسب تصنيف المجلس العالمي للمطارات.

وقفز مطار دبي من المركز الخامس الذي احتله في العام الماضي، مسجلاً إنجازاً مميزاً يعكس مكانته المتنامية كمركز عالمي رائد للسفر الجوي.

ووفقاً لبيان صادر عن المجلس العالمي للمطارات، نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد استقبل مطار دبي الدولي خلال عام 2023 أكثر من 86.99 مليون مسافر، محققاً بذلك نمواً هائلاً يعكس عودة النشاط القوي لقطاع السفر الجوي بعد جائحة كورونا.

ويُعد احتلال مطار دبي الدولي للمركز الثاني إنجازاً هائلاً يُضاف إلى سجل إنجازاته الحافلة، حيث حافظ المطار على مركزه الأول عالمياً من حيث حركة المسافرين الدوليين للعام الثامن على التوالي. كما يُعد هذا الإنجاز شهادة قوية على مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والسياحة.

ولم يقتصر إنجاز مطار دبي الدولي على احتلاله المركز الثاني عالمياً من حيث إجمالي أعداد المسافرين فحسب، بل شهد المطار أيضاً أداءً استثنائياً على جميع الأصعدة. فقد حافظ المطار على مركزه الأول عالمياً من حيث حركة المسافرين الدوليين، كما شهد نمواً ملحوظاً في حركة الشحن الجوي، حيث ارتفع حجم الشحن الجوي الذي تم تداولها عبر المطار بنسبة 12.6% خلال عام 2023.

وأوضح لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام لمجلس المطارات العالمي، أن الأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي يعكس النمو القوي الذي يشهده قطاع السفر الجوي العالمي، خاصةً في مجال السفر الدولي.

وأضاف دي أوليفيرا أن “إعادة فتح الصين والميل المتزايد نحو السفر على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي” قد ساهما بشكل كبير في هذا النمو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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