مطار دبي الدولي يزيح “أتلانتا هارتسفيلد” عن صدارة المطارات الأكثر ازدحاماً

كشفت بيانات صادرة عن موقع “OAG” البريطاني المتخصص بالسفر ومراجعة بيانات المطارات أن مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة، قفز إلى صدارة ترتيب المطارات العالمية الأكثر ازدحاماً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية المجدولة خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وتجاوز مطار “دبي الدولي” نظيره “أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي” في الولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ.

وبحسب بيات الموقع بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال كانون الثاني/يناير الجاري أكثر من 5.033 ملايين مقعد مجدول، مقابل 4.723 ملايين للمطار الأميركي.

وجاء مطار طوكيو الدولي في اليابان في المركز الثالث بـ4.585 ملايين مقعد مجدول، وغوانزهو الصيني رابعاً بـ 4.054 ملايين مقعد، وحل مطار هيثرو خامساً بـ 4.029 ملايين مقعد مجدول.

مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً دولياً

وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول لجهة الأكثر ازدحاماً على صعيد السعة المقعدية على الرحلات الدولية متقدماً على هيثرو الإنكليزي وسيول الكوري الجنوبي.

كما تخطى المطار الإماراتي للشهر الثالث على التوالي حاجز الـ5 ملايين شهرياً بحجم السعة المقعدية.

وتمثل السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران، مؤشراً على حركة السفر الجوي في المطارات، والتي تعتمد عليها المطارات في معرفة حجم الأعمال باتجاه نقطة معينة في العالم. وتضع شركات الطيران جداول لرحلاتها الجوية بين محطاتها ومطار دبي الدولي مقدماً كل شهر.