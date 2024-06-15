مطار الملك خالد الدولي يكسر الرقم القياسي للمسافرين خلال موسم الحج

تم كسر حاجز الرقم الأعلى وتحقيق رقم قياسي تشغيلي جديد لأعلى عدد للمسافرين والرحلات ومناولة الأمتعة في مطار الملك خالد الدولي خلال الذروة الأولى من أيام موسم حج 1445ه 2024م.

‏وبلغ عدد المسافرين 124 ألف مسافر في يوم الخميس 7 ذي الحجة الموافق 13 حزيران / يونيو 20243 متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ ٢٩ شباط / فبراير 2024 بعدد 117 ألفاً، ‏‎وبلغ عدد الرحلات ليوم الخميس الـ٧ ذي الحجة الموافق 13 يونيو 2024، عدد 901 رحلة متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 3 آذار / مارس 2024 الموافق 22 شعبان 1445 هـ بعدد 805 رحلات.

وبلغ عدد الحقائب التي تم مناولتها بأنظمة مناولة الأمتعة في الصالات الدولية والداخلية 98347 قطعة متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 23 يونيو 2023 بعدد 92096 قطعة، كما تم كسر عدد الحجاج العابرين من خلال مطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عددهم لغاية هذا اليوم ما يزيد عن عدد 50 ألف حاج، وبلغ عدد الحجاج الدوليين منهم 9392 حاجاً.