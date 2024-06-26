مطار الملك خالد الدولي يتصدر قائمة الأكثر التزامًا بمواعيد الرحلات عالميًا

تصدّر مطار الملك خالد الدولي في الرياض قائمة المطارات الأكثر التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر أيار/مايو الماضي، وذلك وفقًا للتصنيف العالمي الذي أصدرته شركة Cirium Diio المتخصصة في مجال تحليلات الطيران.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التزام المطار وشركائه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التشغيلية، بما في ذلك تحسين كفاءة تخطيط الرحلات وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمسافرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة، أن هذا التميز يعكس التزام منسوبي الشركة ببذل أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات التميز والالتزام التي يستحقها المطار، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى ترسيخ الدور الريادي للمملكة في مختلف القطاعات.

والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق لمطار الملك خالد الدولي أن احتل المركز الثالث في تصنيف Cirium Diio خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مما يعكس التطور السريع الذي يشهده المطار في تحسين أدائه والارتقاء بتجربة المسافرين.