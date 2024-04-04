مطار الملك خالد الدولي يدشن أول خدمة ذاتية للجوازات بصالة 3

شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الأربعاء، تدشين الخدمة الذاتية للجوازات في صالة السفر الدولية “3”، لتأكيد العمل على تحسين تجربة المسافرين، بأحدث أدوات الرقمنة، والخدمات الذاتية، وفق أفضل المعايير العالمية.

كما افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، السوق الحرة في صالة السفر الدولية 3، لعزيز القدرات الشرائية أمام مسافري المطار قبل مغادرتهم السعودية.

مطار الملك خالد الدولي يقدم أول خدمة ذاتية للجوازات

أوضح عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أن ما شهدته صالة السفر الدولية بمطار الملك خالد الدولي، من تدشين الخدمة الذاتية للجوازات، يؤكد أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به منظومة الطيران المدني، وشركائها من الجهات الحكومية، باستخدام أحدث تقنيات الرقمنة، والخدمات الذاتية لتحسين تجربة المسافرين وفق أفضل المعايير العالمية.

تدشين أول خدمة ذاتية للجوازات على مستوى المملكة في صالة السفر الدولية رقم (3) بمطار الملك خالد الدولي؛ إسهامًا في تحقيق مستهدفات #الاستراتيجية_الوطنية_للطيران الرامية لتحسين تجربة المسافرين، وتسهيل إنهاء الإجراءات عبر #مطارات المملكة. pic.twitter.com/c7HO1zY8Ph — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 2, 2024

وأكد الدعيلج، أن تدشين السوق الحرة في صالة السفر الدولية 3، أيضا اليوم، يبرز بوضوح أهمية الدور الريادي الذي يسهم به مطار الملك خالد الدولي على صعيد الارتقاء بتجربة مسافريه، لتحقيق مختلف الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتطلعات رؤية المملكة 2030.

معالي رئيس الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني يدشن السوق الحرة في صالة السفر الدولية رقم (3)؛ لتوفير تجربة سفر فريدة ومتنوعة. pic.twitter.com/nFd2ahv219 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 3, 2024

تدشين السوق الحرة مرحلة انتقالية جديدة

من جانبه أكد أيمن بن أبوعباة، الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض، على أهمية تدشين السوق الحرة، بوصفه مرحلة انتقالية جديدة لنقل تجربة مسافري المطار إلى مستوى أعلى من إمكانيات الشراء بفضل درجة التنوع الكبرى التي تتيحها لهم السوق الحرة في صالة السفر الدولية 3.

وتابع: وذلك سواء أكان ذلك على مستوى الأسماء العارضة العالمية، أم الخصومات المميزة، ومستوى الخدمة الاحترافية التي تقدمها السوق لمسافري المطار، لجعله وجهة مفضلة للباحثين عن تجربة التسوق المريحة والممتعة في الآن ذاته.