أفضل مطار إقليمي بالشرق الأوسط في المدينة المنورة

حصد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات الذي أقيم في فرانكفورت، بألمانيا.

ويأتي هذا الفوز بعد حصول المطار على نفس الجائزة في عامي 2020 و 2021.

وتُعد جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات من أعرق الجوائز في قطاع الطيران، حيث يتم منحها بناءً على استطلاع سنوي لرضا العملاء يشارك فيه أكثر من 550 مطارًا حول العالم.

وتقيّم الجوائز مختلف جوانب الخدمة في المطار، بما في ذلك إجراءات تسجيل الوصول، والخدمات الأمنية، وتنوع خيارات التسوق وتناول الطعام، وراحة صالات الركاب، وكفاءة عمليات المطار.

ويعتبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أحد أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة العربية السعودية، حيث يخدم ملايين المسافرين سنويًا.

ويوفر المطار مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المسافرين من مختلف الفئات، بما في ذلك صالات VIP حديثة، ومساحات مخصصة للصلاة، ومرافق مخصصة للأطفال، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويواصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي جهوده لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز قدراته، حيث تم تدشين مشروع المرحلة الثانية لتوسعة المطار في آذار/مارس الماضي.

ويهدف المشروع إلى تطوير الصالة الحالية وإنشاء صالة جديدة للرحلات الداخلية، مما سيؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 8 ملايين مسافر إلى 17 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2027.