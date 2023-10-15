كشفت شركة البحر الأحمر الدولية عن تكليفها بتطوير مطار الوجه، ليكون أول مشروع في محفظة مشاريع الشركة الموسّعة، في الوقت الذي أعلنت الخطوط السعودية انتقال عملياتها التشغيلية من مطار الوجه إلى مطار البحر الأحمر الدولي.







وأوضحت الشركة أنها ستجدد المطار وفق معايير عالمية، إلى جانب تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية. وبناء صالة دولية جديدة تكشف عن تصاميمها قريباً، ليكون المطار قادراً على خدمة المشاريع التي يتم تطويرها في المنطقة.





وتطمح “البحر الأحمر الدولية” لأن يكون المطار بعد تطويره بوابة لـوجهة “أمالا” السياحية، وأن يصبح منصة جديدة لعمليات تشغيل شركة “فلاي رد سي” التابعة لـ “البحر الأحمر الدولية” وهي أول شركة طائرات مائية بالسعودية.





في السياق ذاته، أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية نقل عملياتها التشغيلية من مطار الوجه إلى مطار البحر الأحمر الدولي، اعتباراً من الأحد 29 أكتوبر 2023.





وأكدت الشركة إعفاء جميع التذاكر من أي قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة الإصدار أو استعادة قيمتها، فيما توفر شركة البحر الأحمر الدولية حافلات ترددية مجانية لنقل الضيوف بين مطار الوجه ومطار البحر الأحمر الدولي.





ويستقبل مطار البحر الأحمر الدولي لأول مرة رحلات من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بواقع رحلتين أسبوعيًا، فيما يستقبل كذلك رحلتين أسبوعيًا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

نسعد بالإعلان عن تكليفنا بتطوير وتجديد مطار الوجه، بالإضافة لإنشاء صالة دولية جديدة. وإلحاقاً لهذا التطوير النوعي الذي سيخدم أهالي منطقة تبوك الأعزاء، سيتم تحويل الرحلات الحالية لـ @Saudi_Airlines من مطار الوجه إلى #مطار_البحر_الأحمر_الدولي. للمزيد: https://t.co/T1DllOVQlL pic.twitter.com/bbM4Z4LrHv — البحر الأحمر الدولية (@RedSeaGlobalAR) October 15, 2023