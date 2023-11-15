مطار أبوظبي: 28 شركة طيران انتقلت إلى المبنى الجديد

أعلنت مطارات أبوظبي أن 28 شركة طيران دولية انتقلت إلى مبنى المسافرين (A) في مطار أبوظبي ما سيؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية.

وتوقعت مطارات أبوظبي في بيان لها أن يشهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تشغيل 7669 رحلة من مبنى المسافرين (A)، حيث سجل أول أسبوعين من العمليات تشغيل 1557 رحلة بالفعل.

وأشار البيان إلى أن عدد الرحلات العاملة من مبنى المسافرين (A) سيرتفع في كانون الأول/ديسمبر إلى 12220 رحلة، ولفتت إلى أن العدد المتوقع للمسافرين قد يصل إلى 2.29 مليون مسافر.

وقالت إن الانتقال الناجح للمبنى الجديد سيحقق زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية في أعداد المسافرين من وإلى أبوظبي، لاسيما أنه قادر على التعامل مع قرابة 45 مليون مسافر سنوياً، واستيعاب ما يصل إلى 79 طائرة في وقت واحد.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: “بعد انتقال جميع شركات الطيران لتبدأ عملياتها الآن من مبنى المسافرين (A)، يسعدني الإعلان عن تدشين حقبة جديدة للعمليات في مطار أبوظبي الدولي. وبفضل توافر المرافق الجديدة على أحدث طراز، والزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لأعداد المسافرين المغادرين والقادمين، سيعمل هذا المبنى على تعزيز تجربتهم بشكل كبير، إلى جانب تمكين شركات الطيران الدولية من دعم عملياتها في أبوظبي.