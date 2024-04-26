أكثر من 6.9 مليون مسافر.. مطار أبوظبي يشهد انتعاشًا قويًا في حركة المسافرين خلال الربع الأول من 2024

أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم الجمعة، عن تحقيقها نتائج استثنائية لحركة المسافرين والشحن خلال الربع الأول من عام 2024. فقد شهدت مطارات أبوظبي الخمسة، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، نموًا ملحوظًا بنسبة 35.6٪ في حركة المسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين 6.9 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، مقارنة بـ 5.1 مليون مسافر خلال نفس الفترة من عام 2023.

وعزز هذا الأداء القوي لمطار أبوظبي الارتفاع في حركة الطيران، حيث تم تسجيل 61,737 حركة طيران خلال الربع الأول، بزيادة بنسبة 11.4٪ عن عام 2023.

ولعب مطار زايد الدولي دورًا هامًا في هذا النمو، حيث استقبل أكثر من 6.8 مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بفضل افتتاح المبنى الجديد مؤخرًا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 26.6٪ في حركة الطيران و 36.0٪ في حركة المسافرين.

كما شهدت حركة الشحن نموًا ملحوظًا، حيث تمّت مناولة 162 ألف طن من الشحن الجوي عبر مطارات أبوظبي الخمسة خلال الربع الأول، بزيادة 25.6٪ عن عام 2023، حيث تم مناولة 129 ألف طن.

وتعزى هذه النتائج الاستثنائية إلى جهود مطارات أبوظبي المستمرة لجذب شركات طيران جديدة وتوسيع شبكة وجهاتها. فقد شهد الربع الأول عودة الخطوط الجوية التركمانية إلى مطار أبوظبي الدولي، وافتتاح خط جديد مع هاينان الجوية يربط أبوظبي بمدينة هايكو الصينية، ليصل إجمالي عدد شركات الطيران التي تسيّر رحلات منتظمة إلى 29 شركة.

وتعليقًا على هذه النتائج، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: “إنّ هذه الأرقام القياسية تُظهر النجاح المستمر لمطارات أبوظبي وقدرتها على جذب المسافرين والشحن من جميع أنحاء العالم”.

والجدير بالذكر أن حافظت لندن على مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين عبر مطارات أبوظبي، حيث سافر 290 ألف مسافر من وإلى العاصمة الإنجليزية، بينما ضمت الوجهات الخمس المفضلة الأخرى مومباي وكوتشي ودلهي والدوحة، مما يعكس مكانة مطار زايد الدولي كوجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.