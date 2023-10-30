مطار أبوظبي يخدم 6 ملايين راكب في الربع الثالث من 2023

أصدر مطار أبوظبي الدولي تقريره الفصلي الخاص بحركة المسافرين في الربع الثالث من العام 2023، حيث أظهر نمواً بنسبة 29.3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاع عدد مستخدميه إلى 5.95 مليون بين 1 تموز/يوليو و30 أيلول/سبتمبر الماضيين.

وكشف التقرير أن مطار أبوظبي سجل 37903 حركة هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث، وهي زيادة بنسبة 21.8% مقارنة بـ31123 رحلة خلال الربع الثالث من 2022.

مطارات أبوظبي هي شركة مملوكة بالكامل لـ ADQ وتقوم بتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري الجزيرة في صير بني ياس ودلما.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مطار أبوظبي الدولي أن اتصالاته توسعت بشكل كبير، حيث تخدم 24 شركة طيران 119 وجهة من عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت الوجهات الأكثر ازدحاماً التي تم تقديم الخدمة لها في الربع الثالث لندن (238196 راكبا)، ومومباي (228189 راكبا)، وكوتشي (191883 راكبا)، والقاهرة (172570 راكبا)، والدوحة (168417 راكبا).

كما قامت مطارات أبوظبي بمناولة 143979 طناً من الشحن الجوي خلال نفس الفترة.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: “يسعدنا أن نعلن عن أرقام المسافرين التي تواصل إظهار نمو مزدوج الرقم لكل من الركاب والحركات”.

وقالت سورليني: “إننا نجذب شركات الطيران الدولية الكبرى إلى أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية وصن إكسبريس موسم الشتاء هذا لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ونرحب أيضًا بإعلان الخطوط الجوية البريطانية الأخير عن العودة إلى أبوظبي في نيسانأبريل 2024”.

وأضافت: “تتمتع المحطة A بمجموعة من القدرات والمرافق الجديدة، وستكون أساسية لنمو شركات الطيران، وبالتالي نمو الركاب”.