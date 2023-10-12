فريق التحرير by فريق التحرير

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مطار أبها الدولي الجديد… محمد بن سلمان يكشف المخطط

90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليا، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء سبع منصات جديدة للخدمات الذاتية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مطار أبها الدولي الجديد

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

موقع مطار أبها الدولي الجديد

وسيتم بناء مطار أبها الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، ليصبح معلما بارزا من المعالم المميزة بالمملكة، حيث ستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بـ 15.5 ألف متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسـور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول 2028.

مطار أبها الدولي الجديد


ويتميز المطار الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئة داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.

وسيكون المطار قادرا على استيعاب 13 مليون مسافر سنويا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1.5 مليون مسافر، وبزيادة 10 أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليا، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء سبع منصات جديدة للخدمات الذاتية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...