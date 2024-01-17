مطار أبها الجديد.. دعوة الشركات الرائدة لإبداء الاهتمام بالمشروع

وجهت شركة مطارات القابضة السعودية، الشركات الرائدة إلى إبداء الاهتمام، لتطوير مطار أبها الدولي في منطقة عسير، في خطوة تهدف إلى استقطاب الجهات المختصة في القطاع الخاص.

تعد شركة مطارات لاعبا رئيسيا في مشهد الطيران السعودي، حيث تدير مطارات المملكة وتراقب عمليات 27 مطارا في البلاد من خلال الشركات التابعة لها (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، المجموعة 2).

مخطط مطار أبها الجديد

سيتم تنفيذ المشروع بناء على المخطط الرئيسي لمطار أبها الجديد الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والذي يحدد الهوية المعمارية المتوافقة مع تراث منطقة عسير، بهدف أن يصبح معلما بارزا في المملكة العربية السعودية.

يتمتع المطار بموقع استراتيجي بين مطارات المملكة، ويعمل كحلقة وصل بين المطارات المحلية والدولية، ويغطي مساحة تقدر بنحو 4.6 كيلومتر مربع، وفقال لـ” Trade Arabia”.

عند اكتماله، من المتوقع أن يستوعب المطار ما يصل إلى 8 ملايين مسافر بحلول عام 2030 ثم يرتفع إجمالي عدد الركاب تدريجيا إلى أكثر من 13 مليونا بحلول عام 2054.

ويتم تنفيذ مشروع مطار أبها بالكامل على 3 مراحل، ومن المرجح أن يكتمل بحلول عام 2028.

وفي إطار المرحلة الأولى، سيتم إنشاء مبنى جديد للركاب في المطار على مساحة إجمالية قدرها 69400 متر مربع، والتي سيتم توسيعها بعد ذلك إلى 73200 متر مربع في المرحلة الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المطار أيضًا على ساحة طائرات جديدة لخدمة مبنى الركاب الجديد في المستقبل القريب، بينما من المقرر إنشاء ممر خروج سريع جديد على المدرج الحالي بين عامي 2030 و2040.

وبحسب مطارت، سيتضمن المطار مرافق أخرى مثل الطرق المؤدية إلى صالة الركاب الجديدة ومواقف السيارات والمرافق المساندة.

وتشمل التطورات الأخرى طرق الوصول إلى المبنى الجديد، ومنطقة جديدة لوقوف السيارات، وتوسعات لدعم المرافق مثل المحطة الكهربائية الفرعية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

يعد مطار أبها أحد مشاريع الشراكة الكبرى بين القطاعين العام والخاص، وهو يتماشى مع أهداف رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للطيران، واستراتيجية تنمية منطقة عسير.

ويشمل المشروع، الذي يتم تنفيذه بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجالات بناء مبنى الركاب الجديد والمرافق المرتبطة به والنقل وتشغيل المطار لمدة 30 عامًا.

يأتي ذلك في ظل تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تطوير عسير.

تم تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التقييم في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.