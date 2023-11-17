مطارات دبي.. إلغاء وتحويل عدة رحلات إلى المطارات المجاورة

أعلنت مطارات دبي عن إلغاء 6 رحلات مغادرة، وتحويل 13 رحلة إلى المطارات المجاورة.

وأكدت على أن الأحوال الجوية السيئة أثرت على بعض العمليات في مطار دبي الدولي اليوم، واعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات تم تحويل 13رحلة إلى المطارات المجاورة، في حين تم إلغاء 6 رحلات مغادرة.

مطارات دبي تحث على استخدام المترو

وحثت المسافرين على استخدام المترو لتجنب الازدحام على الطرق، والتحقق من حالة الطرقات والتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي ونصحت الضيوف بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم.