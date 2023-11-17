فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

مطارات دبي.. إلغاء وتحويل عدة رحلات إلى المطارات المجاورة

أكدت على أن الأحوال الجوية السيئة أثرت على بعض العمليات في مطار دبي الدولي اليوم، واعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات تم تحويل 13رحلة إلى المطارات المجاورة

فريق التحرير by فريق التحرير
مطارات دبي

أعلنت مطارات دبي عن إلغاء 6 رحلات مغادرة، وتحويل 13 رحلة إلى المطارات المجاورة.

وأكدت على أن الأحوال الجوية السيئة أثرت على بعض العمليات في مطار دبي الدولي اليوم، واعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات تم تحويل 13رحلة إلى المطارات المجاورة، في حين تم إلغاء 6 رحلات مغادرة.

مطارات دبي

مطارات دبي تحث على استخدام المترو

وحثت المسافرين على استخدام المترو لتجنب الازدحام على الطرق، والتحقق من حالة الطرقات والتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي ونصحت الضيوف بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم.

مطارات دبي
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...