مطارات الإمارات.. من مدرج رملي إلى بوابة عالمية

تُعدّ مطارات دبي وأبوظبي رمزًا للتطور والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت رحلة تاريخية حافلة بالإنجازات خلال العقود الماضية. وتُقدم هذه المطارات اليوم تجربة سفر استثنائية للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وتُعدّ الإمارات وجهة عالمية رائدة للطيران والسياحة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، ومرافق فاخرة، وخدمات استثنائية تلبي احتياجات جميع المسافرين.

وتلعب مطارات الإمارات، بما في ذلك مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، دورًا محوريًا في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والسياحة.

مطار دبي

يُعدّ مطار دبي الدولي رمزًا للتطور والازدهار في إمارة دبي، حيث شهد رحلة تاريخية حافلة بالإنجازات خلال العقود الخمسة الماضية، ليُصبح اليوم ثاني أكثر مطارات العالم ازدحامًا، وأكثرها ازدحامًا من حيث حركة المسافرين الدوليين للعام العاشر على التوالي.

من مدرج رملي إلى بوابة عالمية:

1960: تأسيس مطار دبي الدولي مع مدرج واحد مصنوع من الرمال المضغوطة، بسعة استيعابية محدودة لطائرات DC-3.

منذ ذلك الحين، شهد المطار سلسلة من مشاريع التوسع والتطوير الإستراتيجية، بقيادة حكومة دبي ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، حيث تمّ:

زيادة قدرة نقل المسافرين من 10 ملايين مسافر سنويًا إلى 87 مليون مسافر في عام 2023.

تعزيز سعة نقل البضائع إلى 3.3 مليون طن سنويًا.

توسيع شبكة الوجهات المتصلة لتشمل 193 وجهة في جميع أنحاء العالم.

تحسين الكفاءة التشغيلية ليُصبح أحد أكثر المطارات كفاءة في العالم.

معالم بارزة في مسيرة مطار دبي الدولي:

1970s: بناء مبنى جديد مكون من ثلاثة طوابق وبرج مراقبة والمزيد من ممرات الطائرات.

بناء مبنى جديد مكون من ثلاثة طوابق وبرج مراقبة والمزيد من ممرات الطائرات. 1984: افتتاح مدرج الطيران الثاني.

افتتاح مدرج الطيران الثاني. 1998: افتتاح المبنى 2، مما زاد من سعة المطار السنوية بـ 2 مليون مسافر.

افتتاح المبنى 2، مما زاد من سعة المطار السنوية بـ 2 مليون مسافر. 2000: افتتاح المبنى 1، مما زاد من سعة المطار السنوية من 10 إلى 23 مليون مسافر.

افتتاح المبنى 1، مما زاد من سعة المطار السنوية من 10 إلى 23 مليون مسافر. 2001: تأسيس شركة الإمارات للشحن الجوي، أكبر شركة طيران للشحن الدولي اليوم.

تأسيس شركة الإمارات للشحن الجوي، أكبر شركة طيران للشحن الدولي اليوم. 2002: تصنيف مطار دبي الدولي ثاني أسرع مطارات العالم نمواً.

تصنيف مطار دبي الدولي ثاني أسرع مطارات العالم نمواً. 2008: افتتاح المبنى 3، مما زاد من سعة المسافرين في مطار دبي الدولي إلى 60 مليون مسافر.

افتتاح المبنى 3، مما زاد من سعة المسافرين في مطار دبي الدولي إلى 60 مليون مسافر. 2009: أصبح مطار دبي الدولي أسرع مطار نموا في العالم.

أصبح مطار دبي الدولي أسرع مطار نموا في العالم. 2013: سجل عبور 66.4 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي.

سجل عبور 66.4 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي. 2014: تجاوز مطار دبي مطار لندن هيثرو ليكون المطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم.

تجاوز مطار دبي مطار لندن هيثرو ليكون المطار الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم. 2016: افتتاح كونكورس D، المنشأة الحديثة في المطار والتي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار.

افتتاح كونكورس D، المنشأة الحديثة في المطار والتي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار. 2018: الترحيب بمليار مسافر في مطار دبي الدولي.

الترحيب بمليار مسافر في مطار دبي الدولي. 2022: حافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم للسنة الثامنة على التوالي.

حافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم للسنة الثامنة على التوالي. 2023: احتفظ مطار دبي الدولي للعام التاسع على التوالي بالمركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم.

احتفظ مطار دبي الدولي للعام التاسع على التوالي بالمركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم. 2024: أصبح مطار دبي الدولي ثاني أكثر مطارات العالم ازدحامًا في عدد المسافرين لأول مرة.

أكبر مطار في العالم

في أبريل الماضي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع ضخم لإنشاء مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، بتكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار). وسيصبح المبنى الجديد، عند اكتماله، الأكبر في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنويًا، ليُعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران والسياحة.

معالم بارزة لمشروع استثنائي:

أكبر مبنى مسافرين في العالم : سيتسع المبنى الجديد لـ 260 مليون مسافر سنويًا، متجاوزًا بذلك جميع مطارات العالم.

سيتسع المبنى الجديد لـ 260 مليون مسافر سنويًا، متجاوزًا بذلك جميع مطارات العالم. تصميم فريد وتقنيات متطورة : يتميز المبنى بتصميمه الفريد وتقنياته المتطورة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لضمان تجربة سفر سلسة وفعالة للمسافرين.

يتميز المبنى بتصميمه الفريد وتقنياته المتطورة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لضمان تجربة سفر سلسة وفعالة للمسافرين. بوابة عالمية : سيربط المبنى الجديد دبي بجميع أنحاء العالم، وسيُساهم في تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار في الإمارة.

سيربط المبنى الجديد دبي بجميع أنحاء العالم، وسيُساهم في تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار في الإمارة. دعامة أساسية لنمو دبي: يُعدّ هذا المشروع الضخم دعامة أساسية لخطط دبي المستقبلية، وسيُساهم في تحقيق رؤيتها لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا للأعمال والتجارة والسياحة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي “ليس مجرد مبنى، بل هو رمز لطموحات دبي وتطلعاتها المستقبلية”.

وأضاف سموه: “نحن نستثمر في هذا المشروع لضمان مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة، ولجعل دبي عاصمة عالمية للابتكار والريادة.”

خطوة هائلة نحو مستقبل مشرق:

يُعدّ إطلاق مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي خطوة هائلة نحو مستقبل مشرق لدبي. وسيُساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران والسياحة، وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات إلى الإمارة.

مطارات أبوظبي

تُعدّ مطارات أبوظبي، التي تأسست عام 2006، شركة رائدة في مجال إدارة وتشغيل المطارات في إمارة أبوظبي، وتُساهم بشكلٍ كبير في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران والسياحة. وتضمّ محفظة أصول مطارات أبوظبي اليوم مطار زايد الدولي – المبنى A، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار جزيرة دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس السياحي، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات ذات الأنشطة المتنوعة التي تُساهم في نمو صناعة الطيران في الإمارات العربية المتحدة.

مطار زايد الدولي – المبنى A

المبنى A يقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين، وذلك بفضل مرافقه الحديثة وتقنياته المتطورة، التي تُعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران والسياحة.

مرافق استثنائية لراحة المسافرين:

صالات فاخرة ونوادي سبا : يُمكن للمسافرين الاسترخاء والاستمتاع بأجواء فاخرة في صالات المطار ونوادي السبا المخصصة.

يُمكن للمسافرين الاسترخاء والاستمتاع بأجواء فاخرة في صالات المطار ونوادي السبا المخصصة. 160 منفذاً تجارياً: يوفر المطار مجموعة واسعة من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات جميع المسافرين، سواءً كانوا يبحثون عن الترفيه أو العمل.

تقنية القياسات الحيوية لرحلة سلسة:

اتصال سلس للزوار ومسافري الترانزيت : تمّ تجهيز المبنى بتقنية القياسات الحيوية المتقدمة، مما يضمن اتصالًا سلسًا للمسافرين دون الحاجة إلى استخدام جوازات السفر أو البطاقات الشخصية.

تمّ تجهيز المبنى بتقنية القياسات الحيوية المتقدمة، مما يضمن اتصالًا سلسًا للمسافرين دون الحاجة إلى استخدام جوازات السفر أو البطاقات الشخصية. المطار الوحيد في العالم مع نقاط اتصال كاملة: سيُصبح مطار زايد الدولي – المبنى A أول مطار في العالم يوفر جميع نقاط الاتصال التسع في رحلة القياسات الحيوية، لضمان تجربة سفر مُخصصة تلبي احتياجات المسافرين.

جوائز وتقدير عالمي:

تصميم حديث ومواصفات عملية : حصد المبنى عددًا من الجوائز المرموقة تقديرًا لتصميمه الحديث ومواصفاته العملية.

حصد المبنى عددًا من الجوائز المرموقة تقديرًا لتصميمه الحديث ومواصفاته العملية. موقع لتصوير أحدث أفلام (Mission: Impossible): ظهر المبنى كموقع لتصوير أحدث أفلام (Mission: Impossible)، مما يُعزز مكانته كرمز للإنجاز والابتكار.

التزام بالاستدامة:

أحدث تقنيات توفير الطاقة والمياه : تمّ تجهيز المبنى بأحدث تقنيات توفير الطاقة والمياه، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية.

تمّ تجهيز المبنى بأحدث تقنيات توفير الطاقة والمياه، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية. محطة طاقة شمسية كبيرة: تُساهم محطة الطاقة الشمسية الكبيرة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة.

تجربة سفر سلسة ورقمية:

أحدث التقنيات وأنظمة القياسات الحيوية : يُمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات سلسة بفضل توظيف أحدث التقنيات وأنظمة القياسات الحيوية المترابطة مع بعضها.

يُمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات سلسة بفضل توظيف أحدث التقنيات وأنظمة القياسات الحيوية المترابطة مع بعضها. أكشاك الخدمة الذاتية : تُوفر أكشاك الخدمة الذاتية للمسافرين إمكانية إنجاز العديد من المهام بسهولة وسرعة.

تُوفر أكشاك الخدمة الذاتية للمسافرين إمكانية إنجاز العديد من المهام بسهولة وسرعة. نقاط تفتيش أمنية مبسطة : تمّ تبسيط نقاط التفتيش الأمنية لضمان تجربة سريعة وفعالة.

تمّ تبسيط نقاط التفتيش الأمنية لضمان تجربة سريعة وفعالة. أنظمة متقدمة للتعامل مع الأمتعة: تضمن أنظمة التعامل مع الأمتعة المتقدمة وصول الأمتعة بأمان وسرعة.

من مطار أبو ظبي الدولي إلى مطارات أبوظبي:

1969: افتتاح مطار أبو ظبي الدولي في شكله الأولي في قلب جزيرة أبوظبي، ليُصبح لاحقًا مطار البطين للطيران الخاص.

افتتاح مطار أبو ظبي الدولي في شكله الأولي في قلب جزيرة أبوظبي، ليُصبح لاحقًا مطار البطين للطيران الخاص. 1982: افتتاح مطار زايد الدولي – المبنى A في موقعه الحالي، ليُصبح أحد أصول مطارات أبوظبي الرئيسية.

توسيع نطاق الخدمات:

تُشرف مطارات أبوظبي على تشغيل وإدارة وتطوير مطارات أخرى في الإمارة، تشمل:

مطار العين الدولي : بوابة رئيسية للوصول إلى مدينة العين ومنطقة العين.

بوابة رئيسية للوصول إلى مدينة العين ومنطقة العين. مطار البطين للطيران الخاص : وجهة مثالية لرحلات رجال الأعمال والرحلات الخاصة.

وجهة مثالية لرحلات رجال الأعمال والرحلات الخاصة. مطار جزيرة دلما : يخدم جزيرة دلما، وجهة سياحية وتاريخية فريدة.

يخدم جزيرة دلما، وجهة سياحية وتاريخية فريدة. مطار جزيرة صير بني ياس: يخدم جزيرة صير بني ياس، وجهة سياحية غنية بالحياة البرية.