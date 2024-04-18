فريق التحرير by فريق التحرير

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مطارات دبي تعيد فتح إجراءات السفر في المبنى رقم 3

ناشدت مطارات دبي المسافرين عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران، وذلك لتجنب الازدحام.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مطارات دبي عن إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، لرحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.

فتح إجراءات السفر

وبحسب تحديث جديد لحالة المطار والرحلات، تشهد صالة المغادرين في مبنى 3 إقبالاً كبيراً من المسافرين.

فتح إجراءات السفر

وناشدت مطارات دبي المسافرين عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران، وذلك لتجنب الازدحام.

كما حثت المسافرين على التواصل مع شركة الطيران التي سيسافرون على متنها للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

وأكدت مطارات دبي استمرار العمل من أجل إنهاء إجراءات سفر المسافرين في أسرع وقت ممكن، إيصالاً بهم إلى وجهات سفرهم المقصودة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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