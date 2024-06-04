مطارات دبي تتوقع 100 مليون مسافر في 2027

قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن أداء مطار دبي الدولي ينمو بمعدل سريع، وتوقع نحو 91.4 مليون مسافر بنهاية العام الحالي، ونحو 100 مليون مسافر بحلول عام 2027.

وأضاف غريفيث في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن ” النمو دائماً ضمن أولوياتنا، ونحن على ثقة من أن صلة مطارنا بـ260 مدينة في 104 دول عبر 90 شركة طيران سوف تستمر في النمو”.

وجاءت تصريحات غريفيث على هامش فعاليات اليوم الأخير من الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الذي تستضيفه دبي في الفترة من 2 إلى 4 حزيران / يونيو.

وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسهيل وتبسيط حركة المسافرين داخل المطار، أكد غريفيث أن تبني وإدخال تقنيات جديدة أمر مستمر ويسهم في تسريع عملية معالجة إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى توسعة البنية التحتية.

وقال : “تمكنا من زيادة معدل تدفق الأشخاص عبر مطار دبي الدولي خلال شهر كانون الثاني / يناير 2024، واستوعبنا نحو 8 ملايين شخص وكان هذا الرقم قياسياً، وقد فعلنا ذلك من خلال تسريع الإجراءات، وحصلنا على عملاء سعداء لأنهم يقضون وقتاً أقل في المرور عبر المطار وحصلنا أيضاً على سعة أكبر دون الحاجة لبناء بنية تحتية إضافية تعتبر مكلفة للغاية”.

وحول التوقيت المتوقع لبدء انتقال الشركات إلى مطار آل مكتوم، قال : “سيستغرق المشروع الذي تبلغ تكلفته 32 مليار دولار حوالي 10 سنوات في المرحلة الأولى للتوسعة، وأعتقد أنه بحلول ذلك الوقت سنشهد انتقال طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات الطيران الأخرى إلى المطار الجديد”.

واعتبر غريفيث أن الاجتماع العام السنوي لـ”إياتا” في دبي من الأحداث المهمة للغاية في صناعة الطيران، “إذ يشكل ملتقى يجمع أصحاب المصلحة في القطاع معاً لمناقشة قضايا الساعة، والتي كان أبرزها بلا شك موضوع التعافي من الجائحة، وكيف أظهرت الصناعة مرونتها بشكل سريع وقدرتها على تجاوز الجائحة”.