فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةبيانات السوق

لأول مرة خارج أوروبا: مطارات الرياض تحصد جائزة البيئة الأوروبية (EPA)

فوز مطار الملك خالد الدولي بهذه الجائزة يأتي نتيجة لامتثاله لأعلى المعايير الدولية في خدمات مواقف السيارات بالمطار

فريق التحرير by فريق التحرير

حصدت مطارات الرياض كأول منظومة من خارج أوروبا جائزة (EPA) تقديرًا لجهودها المستدامة والمبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية.

وبذلك تحقق مطارات الرياض، إنجازًا استثنائيًا بفوزها بجائزة البيئة الأوروبية (EPA)، لأول مرة خارج قارة أوروبا.

و تتبع هذه الجائزة التي حصدتها الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الجمعية الأوروبية لمواقف السيارات (EPA) لمواقف صالة السفر رقم 5.

ووفقاً لما ذكرته الشركة، فإن فوز مطار الملك خالد الدولي بهذه الجائزة يأتي كنتيجة لامتثاله لأعلى المعايير الدولية في خدمات مواقف السيارات بالمطار.

وتشمل هذه المعايير عدة جوانب أساسية كجودة خدمة العملاء والاهتمام بالبيئة والطاقة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المشاة إلى مواقف السيارات وجودة الإضاءة والأمان.


وتُعَدُّ مطارات الرياض أول فائز عالمي بهذه الجائزة خارج القارة الأوروبية، مما يعكس التفوق والمستوى العالمي الذي تحرص الشركة على تحقيقه في تقديم خدمات مميزة ومتميزة في المطار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...