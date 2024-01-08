حصدت مطارات الرياض كأول منظومة من خارج أوروبا جائزة (EPA) تقديرًا لجهودها المستدامة والمبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية.



وبذلك تحقق مطارات الرياض، إنجازًا استثنائيًا بفوزها بجائزة البيئة الأوروبية (EPA)، لأول مرة خارج قارة أوروبا.



و تتبع هذه الجائزة التي حصدتها الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الجمعية الأوروبية لمواقف السيارات (EPA) لمواقف صالة السفر رقم 5.



ووفقاً لما ذكرته الشركة، فإن فوز مطار الملك خالد الدولي بهذه الجائزة يأتي كنتيجة لامتثاله لأعلى المعايير الدولية في خدمات مواقف السيارات بالمطار.

وتشمل هذه المعايير عدة جوانب أساسية كجودة خدمة العملاء والاهتمام بالبيئة والطاقة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المشاة إلى مواقف السيارات وجودة الإضاءة والأمان.



وتُعَدُّ مطارات الرياض أول فائز عالمي بهذه الجائزة خارج القارة الأوروبية، مما يعكس التفوق والمستوى العالمي الذي تحرص الشركة على تحقيقه في تقديم خدمات مميزة ومتميزة في المطار.



حصلت #مطارات_الرياض على جائزة الجمعية الأوروبية لمواقف السيارات (EPA)، لتؤكد هذه الجائزة عدداً من المزايا التي تتمتع بها المواقف على صعيد خدمة العملاء، وتحقيق اشتراطات البيئة والطاقة، مع إمكانية وصول المشاة وسهولة إيجاد المسار. pic.twitter.com/fgh1wbiNMk — مطارات الرياض (@riyadhairports) January 8, 2024