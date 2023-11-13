اتفاقية بين مطارات الرياض وبنك التنمية الآسيوي لتطوير أنظمة الطيران التقنية

وقعت شركة مطارات الرياض اتفاقية مع بنك التنمية الآسيوي لتطوير أنظمة الطيران التقنية، ومناقشة تجارب الحلول التقنية المتقدمة لصالح كل من مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي.

ونصت الاتفاقية على التعاون مع شركة والمنتجات المتقدمة في مجال رقمنه المطارات من حيث الأتمتة، والمراقبة، والصيانة الوقائية، هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات الفيديو المتقدمة، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، وإنترنت الأشياء، والتوأمة الرقمية، مع إمكانية الاستفادة من تقنية اتصال الجيل الخامس في منطقة ساحة الطيران، وكذلك التحسين المبتكر للمنتجات القائمة مثل المنصة الرقمية لإدارة عمليات المطار (AMP)، ونظام التوجيه المرئي لإرساء الطائرات (VDGS)، ونظام إدارة ومراقبة مواقف الطائرات (SAM)، ونظام المراقبة والتحكم بإضاءة مدرج الطائرات (ALCMS).

مطارات الرياض تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية

وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والاتصالات في شركة مطارات الرياض، أسامة الفواز: إن هذا الاتفاق الداعم لتطلعات الشركة في مجال تحولها الرقمي بالاعتماد على أحدث التقنيات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ADB SAFEGATE بنك التنمية الآسيوي، لوران دوبوا، على أهمية الإمكانات التحولية التي يتيحها هذا الاتفاق الموقع مع شركة المطارات باعتبارها الشركة المشغّلة لأحد أهم وأبرز المطارات العاملة في المنطقة.