فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

اتفاقية بين مطارات الرياض وبنك التنمية الآسيوي لتطوير أنظمة الطيران التقنية

إن هذا الاتفاق الداعم لتطلعات شركة مطارات الرياض في مجال تحولها الرقمي بالاعتماد على أحدث التقنيات المتخصصة في هذا المجال

فريق التحرير by فريق التحرير
مطارات الرياض

وقعت شركة مطارات الرياض اتفاقية مع بنك التنمية الآسيوي لتطوير أنظمة الطيران التقنية، ومناقشة تجارب الحلول التقنية المتقدمة لصالح كل من مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي.

 ونصت الاتفاقية على التعاون مع شركة والمنتجات المتقدمة في مجال رقمنه المطارات من حيث الأتمتة، والمراقبة، والصيانة الوقائية، هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات الفيديو المتقدمة، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، وإنترنت الأشياء، والتوأمة الرقمية، مع إمكانية الاستفادة من تقنية اتصال الجيل الخامس في منطقة ساحة الطيران، وكذلك التحسين المبتكر للمنتجات القائمة مثل المنصة الرقمية لإدارة عمليات المطار (AMP)، ونظام التوجيه المرئي لإرساء الطائرات (VDGS)، ونظام إدارة ومراقبة مواقف الطائرات (SAM)، ونظام المراقبة والتحكم بإضاءة مدرج الطائرات (ALCMS).

مطارات الرياض

مطارات الرياض تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية

وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والاتصالات في شركة مطارات الرياض، أسامة الفواز: إن هذا الاتفاق الداعم لتطلعات الشركة في مجال تحولها الرقمي بالاعتماد على أحدث التقنيات المتخصصة في هذا المجال.

مطارات الرياض

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ADB SAFEGATE بنك التنمية الآسيوي، لوران دوبوا، على أهمية الإمكانات التحولية التي يتيحها هذا الاتفاق الموقع مع شركة المطارات باعتبارها الشركة المشغّلة لأحد أهم وأبرز المطارات العاملة في المنطقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...