فريق التحرير by فريق التحرير

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مطارات أبوظبي.. تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة هايكو الصينية

وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية بتسيير رحلات منتظمة من أبوظبي وإليها منذ عقد من الزمن.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت “مطارات أبوظبي” عن ترحيبها بخطوط هاينان الجوية، وهي شركة طيران دولية جديدة ستبدأ بتسيير رحلاتها من مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي وإليه.

الخط الجديد سيربط إمارة أبوظبي بمدينة هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان في الصين.

مطارات أبوظبي

ستبدأ خطوط هاينان الجوية اعتباراً من 30 يناير 2024 بتسيير رحلتين أسبوعيتين بين مدينتي هايكو وأبوظبي.

مطارات أبوظبي

تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على خيارات السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية بتسيير رحلات منتظمة من أبوظبي وإليها منذ عقد من الزمن.

مطارات أبوظبي

ستسهم الرحلات الجديدة في تعزيز أنشطة النقل والتجارة بين المدينتين وتسهيل نقل الركاب والبضائع على حدّ سواء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...