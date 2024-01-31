مطارات أبوظبي.. تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة هايكو الصينية

أعلنت “مطارات أبوظبي” عن ترحيبها بخطوط هاينان الجوية، وهي شركة طيران دولية جديدة ستبدأ بتسيير رحلاتها من مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي وإليه.

الخط الجديد سيربط إمارة أبوظبي بمدينة هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان في الصين.

مطارات أبوظبي

ستبدأ خطوط هاينان الجوية اعتباراً من 30 يناير 2024 بتسيير رحلتين أسبوعيتين بين مدينتي هايكو وأبوظبي.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على خيارات السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية بتسيير رحلات منتظمة من أبوظبي وإليها منذ عقد من الزمن.

ستسهم الرحلات الجديدة في تعزيز أنشطة النقل والتجارة بين المدينتين وتسهيل نقل الركاب والبضائع على حدّ سواء.