مضيفو الطيران يطالبون بحقوقهم.. احتجاجات واسعة في 30 مطاراً حول العالم

طالب آلاف المضيفون الجويون من 24 شركة طيران، بما في ذلك ألاسكا إير وساوث ويست إيرلاينز والخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية الأميركية، بتحسين أوضاعهم عبر عقود جديدة تتضمن زيادات كبيرة في الأجور.

وتجمع المضيفون والمضيفات في 30 مطاراً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغوام، للمطالبة بحقوقهم، وسط سوق عمل ضيق تستفيد منه شركات الطيران بشكل كبير.

وعلى عكس المضيفون، تمكن الطيارون من تأمين عقود عمل جديدة تضمنت زيادات كبيرة في الأجور ومزايا أخرى.

ويطالب المضيفون بإنهاء ممارسة عدم تعويضهم عن الوقت الذي يقضونه أثناء الصعود إلى الطائرة والانتظار في المطار قبل وأثناء الرحلات، حيث يحصلون حاليًا على رواتب فقط خلال فترة تحرك الطائرة.

يُذكر أن شركة دلتا إيرلاينز هي شركة الطيران الأميركية الوحيدة التي تدفع لمضيفيها أثناء الصعود إلى الطائرة.

وفي سياق متصل، رفض أفراد طاقم الضيافة التابعين لشركة الطيران الكندية Air Transat عرضًا ثانيًا للعمل، بينما سيصوت مضيفو ألاسكا على تفويض بالإضراب يوم الثلاثاء.

وكان المضيفون في ساوث ويست إيرلاينز قد وافقوا على تفويض بالإضراب في الشهر الماضي بعد رفض عقد مبدئي في كانون الأول/ديسمبر.