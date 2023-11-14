مصر للطيران تعتزم شراء 10 طائرات إيرباص

كشف تقرير نشرته وكالة “رويترز” أن شركة “مصر للطيران” تعتزم عقد صفقة لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف هويتها قولهم إنه سيتم الإعلان عن الصفقة في معرض دبي للطيران الثلاثاء.

بدورها نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن يحيى زكريا رئيس الناقلة الرسمية في مصر قوله إن الشركة تجري محادثات مع إيرباص لشراء طائرات A350 عريضة البدن.

وقال: “نحتاج إلى اتخاذ خطوات سريعة لأن المنافسة صعبة للغاية، وإذا لم أحجز طائرات اليوم وأحصل عليها في غضون عام، فسنجد أنفسنا نحصل على شحنات في غضون ثلاث إلى خمس سنوات”.

وأضاف: “نريد طائرة ذات بدن ضيق وأخرى ذات بدن عريض”.

وكانت مصر للطيران قد وقعت أمس الاثنين اتفاقية في معرض دبي للطيران مع شركة “إيرليز” لاستئجار 18 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس.

وقال زكريا إن الاتفاق سيساعد مصر للطيران في خططها الطموحة لتنمية أسطولها إلى 125 طائرة بحلول عام 2028 – من 91 طائرة حالياً – في المرحلة الأولى من توسعها.