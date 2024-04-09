مشاكل الإنتاج في بوينغ وإيرباص تضغط على شركات الطيران العالمية

يؤدي انخفاض تسليمات الطائرات بشكل حاد، بسبب مشاكل الإنتاج في بوينغ وإيرباص، إلى تعرض شركات الطيران العالمية لمزيد من الضغوط خلال أشهر الصيف، إذ من المتوقع أن يتجاوز الطلب على السفر مستويات ما قبل الجائحة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتنفق شركات الطيران المليارات على الإصلاحات لمواصلة تشغيل الطائرات القديمة والأقل كفاءة في استهلاك الوقود ودفع علاوة لتأمين الطائرات من المؤجرين. لكن بعض شركات الطيران لا تزال مضطرة إلى تقليص رحلاتها للتعامل مع نقص الطائرات المتاحة.

ويتوقع أن يصل عدد المسافرين على مستوى العالم إلى مستويات قياسية، إذ من المتوقع أن يسافر 4.7 مليار شخص في عام 2024 مقارنة بنحو 4.5 مليار في عام 2019.

وتوقع جون غرانت، كبير المحللين في شركة بيانات السفر “أو.ايه.جي”، أداءً قوياً من شركات الطيران طوال فصل الصيف مع بعض الارتفاع في تكلفة الطيران.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في كانون الأول / ديسمبر نمواً سنوياً بواقع تسعة بالمئة في قدرات شركات الطيران العالمية هذا العام. ويبدو هذا التقدير متفائلاً في أعقاب أزمة السلامة لطائرات بوينغ.

وستستقبل شركات النقل طائرات أقل بنحو 19 بالمئة هذا العام عما كانت تتوقعه بسبب مشكلات الإنتاج في بوينغ وإيرباص، وفق مارثا نويباور كبيرة المساعدين في شركة “أيرودينامك أدفيزوري”.

ويزدهر سوق تأجير الطائرات بسبب النقص في الطائرات الجديدة. وتظهر البيانات الصادرة عن شركة “سيريم أسيند كونسلتنسي” أن تكلفة إيجار طائرات إيرباص ايه320-200 نيو الجديدة وبوينغ 737-8 ماكس بلغت 400 ألف دولار شهرياً، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2008.

وقال جون هيمليك كبير الاقتصاديين في “أيرلاينز فور أمريكا” التي تمثل شركات الطيران الأمريكية الكبرى، إن شركات الطيران تنفق 30 بالمئة أكثر على عقود إيجار الطائرات عما كانت عليه قبل الجائحة.