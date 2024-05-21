الرياض: صفقات بقيمة 19 مليار دولار بمؤتمر مستقبل الطيران

بلغت قيمة الصفقات التي تم الإعلان عنها في اليوم الأول من مؤتمر “مستقبل الطيران 2024” في الرياض 19 مليار دولار من خلال 47 صفقة.

تشملت هذه الصفقات اتفاقيات متعددة تتعلق بخدمات الطيران، وأوامر شراء طائرات، وخدمات الشحن واللوجستيات، وتقنيات التنقل الجوي المتقدمة، وتطوير الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى صفقات في مجالات الصيانة والإصلاح والتجديد.

تمت إبرام عدة اتفاقيات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتوقيع اتفاقيات مع دولة موزمبيق ومملكة إسواتيني في مجال خدمات الطيران. وتم توقيع اتفاقيات أخرى مع كمبوديا وبروناي دار السلام.

وبالتزامن مع المؤتمر، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرًا حول حالة قطاع الطيران في المملكة، الذي أظهر مساهمته في الاقتصاد الوطني بمبلغ 53 مليار دولار، وتوفير 958 ألف وظيفة. كما أصدرت الهيئة خارطة طريق الطيران العام، بهدف تطوير قطاع طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في المملكة، وزيادة حجمه بنسبة عشرة أضعاف بحلول عام 2030.

يأتي المؤتمر في إطار جهود السعودية لجذب الاستثمارات إلى قطاع الطيران، حيث تم عرض فرص استثمارية بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، بمشاركة قادة الهيئة العامة للطيران المدني، وصندوق الاستثمارات العامة، ومطار الملك سلمان الدولي، والمركز الوطني للتخصيص.

يذكر أن المؤتمر الذي أقيم برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني، حضره أكثر من 30 وزيرًا، و77 قائدًا لسلطات الطيران المدني، ورؤساء شركات النقل الجوي من جميع أنحاء العالم، إلى جانب 5000 خبير وقيادي في صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة. وتم خلال المؤتمر مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالنمو والاستثمار في قطاع الطيران، بما في ذلك تطوير المطارات، وتعزيز الربط الجوي، وإدارة سلاسل الإمداد، وتعزيز المرونة، وتعزيز الاستدامة.