

أعلنت مطارات القابضة عن إطلاق خدمة جديدة مبتكرة تحت اسم “مسافر بلا حقيبة“، والتي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات سفرهم من مقر إقامتهم وشحن أمتعتهم قبل موعد رحلاتهم المقررة.

هذه الخدمة ستشمل جميع مطارات المملكة العربية السعودية وستكون متاحة على مدار العام للرحلات الداخلية والدولية، ومن المقرر أن تبدأ العمل خلال هذا العام.

تُتيح هذه الخدمة للمسافرين إنهاء إجراءات سفرهم من مقر إقامتهم وشحن أمتعتهم قبل موعد رحلتهم.



تشمل هذه الخدمة جميع مطارات المملكة وستكون متاحة على مدار العام، سواء كانت الرحلات داخلية أو دولية، ومن المقرر تفعيلها في الربع الأول من العام الحالي 2024.



وأوضح الحساب الرسمي لمطارات القابضة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الهدف من هذه الخدمة هو تحسين تجربة السفر وتوفيرها لتلبية تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

كما تهدف الخدمة أيضًا إلى تقليل مدة الانتظار في المطارات وتقديم سهولة للمسافرين بحيث يقتصر حملهم على الأمتعة الخفيفة خلال تنقلهم من مقر إقامتهم إلى الطائرة.



يُشترط للاستفادة من هذه الخدمة وجود حجز على إحدى الرحلات المشمولة بها وتوفر جميع المستندات اللازمة للسفر، بالإضافة إلى تأكد أن الأمتعة خالية من المواد المحظورة.



وأوضحت مطارات القابضة أن هذه الخدمة متاحة للأفراد والمجموعات في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الخدمة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مطارات القابضة للإشراف على العمليات التشغيلية في المطارات، وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والراحة وسلاسة الحركة في المطارات.