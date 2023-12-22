تدشين أحدث مركز سعودي لتوضيب محركات الطائرات

ضمن خطة مشروع لإنشاء قرية تبلغ مساحتها مليون متر مربع دشن اليوم مركز “توضيب” محركات الطائرات في مدينة جدة لتقديم مختلف أنواع الصيانة للطائرات.

المركز الجديد تابع لشركة السعودية لهندسة الطيران، و هو جزء من قرية الصيانة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمكون من مرافق متقدمة في صيانة محركات الطائرات ومكوناتها.

يذكر أن مساحة المركز تبلغ 12,230 متراً مربعاً، ومن أهم مرافقه “مركز اختبار المحركات” والذي يعد واحداً من أكبر المراكز لاختبار المحركات على مستوى العالم، ويملك القدرة على تحمّل دفع المحركات بما يصل إلى 150 ألف رطل، حيث جرى تزويده بأحدث التقنيات لاختبار أكبر المحركات الحالية مثل محرك طائرة بوينج 777 من نوع GE90-115B.

كما يجري عبر المركز اختبار وظائف المحركات والتأكد من مؤشراتها التشغيلية قبل تركيبها على الطائرة، ومن المتوقع أن يعمل المركز بشكل كامل في الربع الثاني من عام 2024.



‎وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، إلى أن إنشاء مركز توضيب محركات الطائرات، يأتي كجزء من برامج الاستثمار في نقل المعرفة وتوسيع التوطين وتعزيز مستوى المحتوى المحلي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أهمية الاستثمار في العنصر البشري السعودي الذي، يعد المحور الرئيس في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وإستراتيجية الطيران المنبثقة عنها.



وأفاد أن المركز الذي يعد جزءاً من قرية الصيانة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لأعمال الصيانة، وسيطبق أحدث وأفضل تقنيات الصيانة وقواعد المحافظة على البيئة إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة بما يواكب التطورات والنهضة الكبرى، التي يشهدها قطاع الطيران والنقل الجوي بالمملكة.



وقال مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر، أن المجموعة تسعى إلى توطين صناعة الطيران وزيادة المحتوى المحلي وتطويره، مشيراً إلى أن مركز توضيب المحركات ومن خلال قدراته الكبيرة سيسهم في تعزيز سمعة الشركة على مستوى المنطقة، وفي الوقت ذاته فإن التوسع في الطاقة الاستيعابية للمركز يواكبها توجه لزيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة أعمالها الفنية التخصصية وفق أفضل المعايير العالمية.



كما تم خلال فعاليات التدشين، تخريج دفعة من الكوادر الوطنية من فنيي صيانة الطائرات بعد إنهاءهم برنامجاً تدريبياً مكثفاً.



وبلغ عدد الخريجين 42 فنياً بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المكثف, وكانت مدته عامين في مقر أكاديمية السعودية للتدريب الفني لصيانة الطائرات بالتعاون مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا، حيث تضمن البرنامج تأهيلهم نظرياً وعملياً على العديد من المهام الفنية من بينها إصلاح المحركات الفعلية وإجراء الاختبارات للتأكد من صلاحيتها، إلى جانب تعلمهم صيانة هياكل الطائرات والأجهزة الإلكترونية.





سعدت اليوم بتوقيع اتفاقية استثمار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة السعودية لهندسة الطيران (إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط السعودية)، كما سعدت بتدشين مركز توضيب محركات الطائرات بقرية الصيانة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتخريج دفعة من الكوادر الوطنية فنيي الصيانة،… https://t.co/u1GTJsfHwp — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) December 21, 2023