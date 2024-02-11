لتوطين صناعات الطائرات.. “مدن” السعودية تستقطب استثمارات بـ100 مليون ريال

تمكنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، من جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 130 مليون ريال سعودي ” نحو34.6 مليون دولار”، خلال مشاركتها بمعرض الدفاع العالمي 2024.

وتأتي هذه الاستثمارات لتحقيق أهداف “مدن” السعودية بتوطين صناعات الطائرات العسكرية، وأيضا الطائرات بدون طيار، بالإضافة لتقديم خدمات العمرة والإصلاح والصيانة للسفن، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت “واس” إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار أهداف “مدن” السعودية، بتعزيز مجالات الاستثمار في المدن الصناعية بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ووقّعت “مدن” عقدين لتخصيص مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع واستثمارات تقدر بنحو 50 مليون ريال لكل مصنع.

على أن يخصص المصنعين لصناعة الطائرات العسكرية، بالإضافة إلى قطع وأجزاء الطائرات العسكرية والمدنية، والطائرات بدون طيار.

فيما أبرمت “مدن”، عقد تخصيص أرض لوجستية مساحتها 3000 متر مربع واستثمارات تقدر قيمتها بنحو 30 مليون ريال لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العَمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية، بالإضافة لأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية، مثل المركبات والطائرات والسفن العسكرية، وأجهزة تنقية المياه، وأيضا محركات السفن والقطارات، والصمامات.

وشاركت “مدن” بجناح في النسخة الثانية من “معرض الدفاع العالمي 2024” التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.

واستعرضت “مدن” خلال مشاركتها بالمعرض الخدمات والحوافز الصناعية والمنتجات المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية ومن بينها الصناعات العسكرية انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون الوجهة المثالية والشريك الأول للمنظومة الصناعية من خلال توفير الفرص الاستثمارية وإتاحة قاعدة من مصنعي ومقدمي الخدمات وتأهيل القدرات البشرية الاحترافية.

وكشفت “مدن” عن حزمة مزايا للاستثمار في مدنها الصناعية؛ من أجل الوصول إلى اقتصادي صناعي تنافسي ومستدام.

ومن بينها هذه المزايا الانتشار الجغرافي بـ 36 مدينة صناعية حول السعودية، بالإضافة لسهولة ممارسة الأعمال ارتكازًا على حجم الثروات المعدنية التي تناسب الصناعات العسكرية ووفرة الأيدي العاملة وشبكة الموردين، كما تعد البنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية من بين المزايا الاستثمارية للعمل من المدن الصناعية التابعة لـ”مدن”.

ويأتي تنظيم معرض الدفاع العالمي، تحقيقًا لتطلعات السعودية نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، لتكون إضافة حقيقية إلى واقع الدفاع في السعودية من خلال استكشاف القدرات والإمكانات في هذه الصناعة والبناء عليها.

ويلعب معرض الدفاع العالمي دورًا محوريًا في رحلة السعودية نحو تطوير صناعتها العسكرية وتوطينها، ما يضعها في قلب تلك الصناعة ويرسخ مكانتها عالميًا.