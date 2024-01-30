دشنت أكاديمية السعودية، التابعة لمجموعة السعودية، جهازين محاكيين حديثين لطائرات ايرباص A320neo.



تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الأكاديمية لتقديم خدمات التدريب المتقدم للطيارين، وتمثل نقلة نوعية في قدرات التدريب الجوي في المملكة.



الجهازين المحاكيين، الذين تم توريدهما من قبل شركة L3Harris Technologies، يُعدان من بين أحدث أجهزة المحاكاة في العالم، مما يضع أكاديمية السعودية في موقع ريادي في مجال تدريب الطيران. حصلت الأكاديمية على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني لتنفيذ التدريب على هذين الجهازين، مما يُعزز مكانتها كمركز تدريب معتمد دولياً.



وقد جرى الكشف عن الجهازين خلال حفل رسمي أُقيم في مقر الأكاديمية، بحضور مدير عام مجموعة السعودية، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، وحشد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران.

وفي كلمته، أكد الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السعودية، التزام الأكاديمية بتقديم أحدث التقنيات لدعم تطوير مهارات الطيارين وتعزيز مكانتها كمركز تدريب رائد.



من جهته، أعرب رئيس شركة L3Harris لحلول الطيران التجاري، آلان كروفورد، عن فخرهم بتقديم تلك التقنية المتطورة، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز خطط النمو الطموحة للأكاديمية.



تدير أكاديمية السعودية حالياً أربع مرافق تشمل التدريب على الطيران والسلامة والخدمة أثناء الطيران، والتدريب الفني.

كما تسعى الأكاديمية لتوسيع نطاق عملائها بإنشاء مقر جديد للتدريب على الطيران في مدينة الرياض، مما يعزز التوجه الاستراتيجي لتحقيق التميز في تقديم خدمات التدريب الجوي في المملكة والمنطقة.

#Saudia_Academy elevates aviation training with the launch of two new A320neo simulators



? | https://t.co/qDJMWOUgOE pic.twitter.com/INT2k4gpbq — Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) January 30, 2024