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مجموعة الإمارات تحقق أرباحاً قياسية بـ 18.7 مليار درهم في 2023-2024

سجلت مجموعة الإمارات أرباحًا صافية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار أمريكي)، بنمو 71% عن العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن نتائجها المالية للعام المالي 2023-2024، محققةً مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية.

وسجلت المجموعة أرباحًا صافية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار أمريكي)، بنمو 71% عن العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 137.3 مليار درهم (37.4 مليار دولار)، بزيادة 15%.

ووصلت الأرصدة النقدية إلى أعلى مستوى لها عند 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، بزيادة 11%.

أداء قوي مدفوع بالنمو في جميع القطاعات:

شهدت كل من طيران الإمارات ودناتا، الشركتان الرئيسيتان في المجموعة، نموًا هائلاً في الأرباح والإيرادات. ويعود ذلك إلى الطلب القوي على السفر والبضائع، وتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم.

مجموعة الإمارات

أبرز نتائج مجموعة الإمارات لعام 2023-2024:

  • الأرباح: حققت المجموعة أرباحًا صافية قياسية بلغت 18.7 مليار درهم، متجاوزة توقعات المحللين.
  • الإيرادات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 137.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو في جميع قطاعات الأعمال.
  • الأرصدة النقدية: وصلت الأرصدة النقدية إلى أعلى مستوى لها عند 47.1 مليار درهم، مما يعزز الوضع المالي القوي للمجموعة.
  • النمو: حققت طيران الإمارات ودناتا نموًا هائلاً في الأرباح والإيرادات، مدفوعة بالطلب القوي على السفر والبضائع.
  • الاستثمارات: استثمرت المجموعة 8.8 مليارات درهم في طائرات جديدة ومرافق ومعدات وشركات جديدة.
  • الموظفون: ارتفع عدد الموظفين بنسبة 10% إلى 112406 موظفًا، وهو أكبر عدد على الإطلاق.
  • الاستدامة: حققت المجموعة تقدمًا كبيرًا في رحلة الاستدامة، من خلال الاستثمار في وقود الطيران المستدام وتقليل انبعاثات الكربون.
  • التطوير: تم إطلاق برامج شاملة لتطوير الأفراد وتعزيز المساواة بين الجنسين.
  • التقارير: تم توسيع نطاق تقارير الاستدامة للمجموعة لتشمل تقارير GRI.
  • المستقبل: تتوقع المجموعة استمرار النمو في العام المقبل، مع تسلم طيران الإمارات 10 طائرات جديدة من طراز A350 وتوسع دناتا عملياتها.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...