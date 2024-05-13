مجموعة الإمارات تحقق أرباحاً قياسية بـ 18.7 مليار درهم في 2023-2024

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن نتائجها المالية للعام المالي 2023-2024، محققةً مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية.

وسجلت المجموعة أرباحًا صافية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار أمريكي)، بنمو 71% عن العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 137.3 مليار درهم (37.4 مليار دولار)، بزيادة 15%.

ووصلت الأرصدة النقدية إلى أعلى مستوى لها عند 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، بزيادة 11%.

أداء قوي مدفوع بالنمو في جميع القطاعات:

شهدت كل من طيران الإمارات ودناتا، الشركتان الرئيسيتان في المجموعة، نموًا هائلاً في الأرباح والإيرادات. ويعود ذلك إلى الطلب القوي على السفر والبضائع، وتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم.

أبرز نتائج مجموعة الإمارات لعام 2023-2024:

الأرباح: حققت المجموعة أرباحًا صافية قياسية بلغت 18.7 مليار درهم، متجاوزة توقعات المحللين.

حققت المجموعة أرباحًا صافية قياسية بلغت 18.7 مليار درهم، متجاوزة توقعات المحللين. الإيرادات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 137.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو في جميع قطاعات الأعمال.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 137.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو في جميع قطاعات الأعمال. الأرصدة النقدية: وصلت الأرصدة النقدية إلى أعلى مستوى لها عند 47.1 مليار درهم، مما يعزز الوضع المالي القوي للمجموعة.

وصلت الأرصدة النقدية إلى أعلى مستوى لها عند 47.1 مليار درهم، مما يعزز الوضع المالي القوي للمجموعة. النمو: حققت طيران الإمارات ودناتا نموًا هائلاً في الأرباح والإيرادات، مدفوعة بالطلب القوي على السفر والبضائع.

حققت طيران الإمارات ودناتا نموًا هائلاً في الأرباح والإيرادات، مدفوعة بالطلب القوي على السفر والبضائع. الاستثمارات: استثمرت المجموعة 8.8 مليارات درهم في طائرات جديدة ومرافق ومعدات وشركات جديدة.

استثمرت المجموعة 8.8 مليارات درهم في طائرات جديدة ومرافق ومعدات وشركات جديدة. الموظفون: ارتفع عدد الموظفين بنسبة 10% إلى 112406 موظفًا، وهو أكبر عدد على الإطلاق.

ارتفع عدد الموظفين بنسبة 10% إلى 112406 موظفًا، وهو أكبر عدد على الإطلاق. الاستدامة: حققت المجموعة تقدمًا كبيرًا في رحلة الاستدامة، من خلال الاستثمار في وقود الطيران المستدام وتقليل انبعاثات الكربون.

التطوير: تم إطلاق برامج شاملة لتطوير الأفراد وتعزيز المساواة بين الجنسين.

تم إطلاق برامج شاملة لتطوير الأفراد وتعزيز المساواة بين الجنسين. التقارير: تم توسيع نطاق تقارير الاستدامة للمجموعة لتشمل تقارير GRI.

تم توسيع نطاق تقارير الاستدامة للمجموعة لتشمل تقارير GRI. المستقبل: تتوقع المجموعة استمرار النمو في العام المقبل، مع تسلم طيران الإمارات 10 طائرات جديدة من طراز A350 وتوسع دناتا عملياتها.