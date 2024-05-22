السعودية تسعى لتأسيس “مجلس طيران إنساني عالمي”

دعا الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى إنشاء “مجلس طيران إنساني عالمي”.

وجاء هذا الدعوة خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “الطيران – شريان حيوي للجهود الإنسانية”، ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م الذي عُقد في الرياض.

وأكد الدكتور الربيعة أن المجلس المقترح سيجمع بين مجتمع الطيران والمنظمات الإنسانية وحكومات الدول، بهدف تسهيل وحماية المساعدات الإنسانية المنقولة جواً.

وشدد على أن جميع البرامج التي سيشرف عليها المجلس يجب أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان فعالية وكفاءة عمليات الإغاثة.

ثلاثة محاور رئيسية لتسهيل المساعدات الإنسانية

وأوضح الربيعة أن المجلس سيسهم في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بثلاث طرق رئيسية: الأولى تتعلق بضمان الوصول غير المقيد إلى المطارات وممرات الطيران ومرافق التزود بالوقود للطائرات التي تحمل المساعدات؛ والثانية تتمثل في إلغاء جميع الرسوم والضرائب على الطائرات المخصصة للمساعدات الإنسانية؛ أما الثالثة فتتعلق بتبسيط عمليات تقديم المساعدات، حيث سيؤدي إلغاء الرسوم إلى خفض التكاليف مما يساعد في سد فجوة التمويل الإنساني.

الدور الحيوي للطيران المدني في جهود الإغاثة

سلط الدكتور الربيعة الضوء على الدور الحيوي للطيران المدني في تقديم المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. وأشار إلى أن الطيران يعد أداة أساسية للنقل السريع للعاملين في المجال الإنساني وإيصال إمدادات الطوارئ مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية. وقال إن المجلس سيسهم في تسهيل هذه العمليات، مما ينقذ الأرواح ويساعد المحتاجين.

إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة عبر الجسور الجوية

وأشار الربيعة إلى نجاحات مركز الملك سلمان للإغاثة في استخدام الطيران لتقديم المساعدات في مناطق الأزمات. حيث استفاد المركز من الطيران في تقديم الإمدادات الصحية والمساعدات إلى مناطق متفرقة.

أهمية الطيران المدني للمساعدات الإنسانية

في ختام حديثه، نوّه الدكتور الربيعة بأن الطيران المدني يمثل ركيزة أساسية للعمليات الإنسانية، حيث يمكّن من إرسال المساعدات بسرعة ويساعد في إجلاء المتضررين. كما يدعم التعافي على المدى الطويل من خلال نقل المعدات الحيوية مثل الآلات ومواد إعادة البناء. وأضاف أن استخدام الطائرات بدون طيار يسهم في إيصال المساعدات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما يزيد من فعالية جهود الإغاثة.