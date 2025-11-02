مجاناً.. الخطوط السعودية تطلق أولى رحلة بإنترنت فائق السرعة

أطلقت الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة، أمس السبت، أولى رحلاتها الجوية المفعلة بالكامل بخدمة الإنترنت فائق السرعة على متن الطائرة في إطلاق تجريبي يختبر الخدمة والحصول على آراء الضيوف والمستفيدين منها تمهيداً للإطلاق التجاري بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية.

وغادر على متن الرحلة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، ومدير عام الخطوط السعودية إبراهيم العُمر من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال الوزير في مقابلة مرئية مباشرة مع قناة “العربية” السعودية إن الخطوط السعودية تجري آخر التجارب الفنية على خدمة الإنترنت في إطار التحول الرقمي لطيران السعودية.

وأكد أن خدمة الإنترنت لم تعد رفاهية تقنية بل خدمة أساسية تستوجب وجودها كعنصر استراتيجي في برنامج التحول في قطاع الطيران والنقل الجوي بالمملكة، كما شدد على القائمين بضرورة سرعة إكماله ليُدشّن على كامل أسطول طائرات السعودية بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وتبلغ سرعة الانترنت حالياً 300 ميغا بت بالثانية وسيتم رفعها إلى 800 ميغا بت بالثانية، وهي مفعلة الآن على 20 طائرة من نوع A321.

ومن جانبه، أعرب العُمر، مدير عام الخطوط السعودية، أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريباً لجميع الفئات على متن الرحلات بالمجان، موضحاً أن نحو 20 طائرة جُهّزت بهذه الخدمة الجديدة على أن يمتد تنفيذ المشروع ليشمل كامل أسطول الخطوط السعودية الحالي والطائرات الجديدة التي ستنضم إلى الخدمة، ليكتمل المشروع بشكل شامل بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعتبر الخطوط الجوية السعودية التي يستحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة، من أكبر شركات الطيران في العالم وتسعى إلى زيادة الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة دولية بحلول العام 2030، وكذلك مواكبة مستهدفات وزارة السياحة بالوصول إلى 150 مليون زيارة وكل ذلك ضمن خطة رؤية 2030 الحكومية الكبرى.