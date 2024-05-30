انتهاء مهلة الـ90 يوما.. ما خطة الإصلاح التي تقدمها بوينغ للجهات التنظيمية الأمريكية؟

تستعد شركة بوينغ الأمريكية لإخبار الهيئات التنظيمية الفيدرالية في أمريكا اليوم الخميس عن خططها لإصلاح مشاكل السلامة والجودة التي تعرضت لها شركة تصنيع الطائرات في الأعوام الأخيرة.

كانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد طلبت في وقت سابق من الشركة إعداد خطة، بعد أن تعرضت إحدى طائراتها لانفجار لوحة جسم الطائرة أثناء رحلة لشركة طيران ألاسكا في يناير/كانون الثاني.

بعد الحادث، توصل المحققون إلى أن البراغي التي ساعدت في تثبيت اللوحة بإطار طائرة Boeing 737 Max 9 كانت مفقودة قبل أن تنفجر القطعة.

سمعة بوينغ

أدى هذا الحادث إلى الإضرار بسمعة الشركة وأدى إلى العديد من التحقيقات المدنية والجنائية.

واتهم المبلغون عن المخالفات الشركة باتخاذ طرق مختصرة تعرض الركاب للخطر، وهو ادعاء تعارضه شركة بوينغ.

وجدت لجنة شكلتها إدارة الطيران الفيدرالية عيوبا في ثقافة السلامة الخاصة بشركة صناعة الطائرات.

مهلة 90 يوما

وفي أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، أعطى مدير إدارة الطيران الفيدرالية، مايك ويتاكر، الشركة 90 يوما للتوصل إلى خطة لتحسين الجودة وتخفيف مخاوف الوكالة المتعلقة بالسلامة.

ووصف ويتاكر الخطة بأنها البداية، وليس النهاية، لعملية التحسين.

وفقا لـ”AP”، حددت إدارة الطيران الفيدرالية من إنتاج شركة بوينغ الطائرة 737 ماكس، وهي الطائرة الأكثر مبيعا لديها.

يمكن أن تعرض مشاكل بوينغ الأخيرة للمحاكمة الجنائية فيما يتعلق بالتحطم المميت لطائرتين من طراز ماكس في عامي 2018 و2019.

وقالت وزارة العدل الأمريكية قبل أسبوعين إن بوينغ انتهكت شروط تسوية 2021 التي سمحت لها بتجنب الملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال.

كانت معظم المشاكل الأخيرة مرتبطة بطائرة ماكس، إلا أن شركة بوينغ عانت أيضا من عيوب التصنيع في طائرة أكبر حجما، وهي دريملاينر 787.

كما عانت شركة بوينغ من انتكاسات في برامج أخرى بما في ذلك كبسولة ستارلاينر الفضائية، وناقلة التزود بالوقود العسكرية، والطائرات الرئاسية الجديدة من طراز إير فورس وان.

وتعهد مسؤولو بوينغ باستعادة ثقة المنظمين وجمهور الطيران، بعد أن تخلفت عن منافستها شركة إيرباص.

