أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري حول مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في المملكة العربية السعودية.



يبرز التقرير أداء مميزًا لشركة طيران ناس ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.



فيما يتعلق بالشكاوى المرفوعة من قِبَل المسافرين على شركات الطيران، كانت الأرقام الإجمالية لشهر ديسمبر تبلغ 1308 شكوى.



ومن بين هذه الشركات، تألقت طيران ناس باحتلالها المركز الأول بنسبة 42 شكوى لكل 100 ألف مسافر، مع نسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد بلغت 100%.

الخطوط الجوية السعودية جاءت ثانية بنسبة 61 شكوى، تليها طيران أديل بنسبة 65 شكوى.



في مفاجأة إيجابية، حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أدنى نسبة شكاوى بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر، وتصدر بنسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.

مطار أبها الدولي جاء ثانيًا بنسبة 2% لكل 100 ألف مسافر، مع معالجة للشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 100%.



ومن بين المطارات الداخلية، تألق مطار نجران بنسبة 3% لكل 100 ألف مسافر، مع معالجة للشكاوى في الوقت المحدد بنسبة 100%.



أما فيما يتعلق بتصنيفات الشكاوى، فكانت خدمات الأمتعة في المركز الأول، تلتها الرحلات والتذاكر على التوالي.



يهدف التقرير إلى تقديم معلومات دقيقة للمسافرين حول أداء شركات الطيران والمطارات، مما يعزز مستوى الشفافية في هذا القطاع.





مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات وفقاً لعدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين خلال شهر ديسمبر 2023م. pic.twitter.com/NGIwxkdpOm — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) January 20, 2024