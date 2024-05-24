مؤتمر مستقبل الطيران 2024.. تعزيز ريادة السعودية في قطاع الطيران العالمي

اختتم مؤتمر “مستقبل الطيران 2024” فعالياته في العاصمة السعودية الرياض، محققًا نجاحًا كبيرًا بتوقيع 102 اتفاقية ومذكرة تفاهم وصفقة، منها 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم وسجل مباحثات للمملكة.

وشهد المؤتمر، الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار “تعزيز مستوى الربط العالمي”، مشاركة واسعة من خبراء وقادة القطاع العالمي، بحضور رفيع المستوى ضم 31 وزيرًا و77 من قادة هيئات الطيران المدني في 130 دولة.

توميز المؤتمر بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي مع دول مختلفة مثل موزمبيق، كيبريباتي، اسوانيني، كمبوديا، بروناي دار السلام، غرينادا، مالاوي، ليتوانيا، السلفادور، أوزباكستان، ورومانيا. كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع لجنة الطيران المدني لأميركا اللاتينية (LACAC) بهدف تطوير التعاون في مجال الطيران المدني.

كما جرى توقيع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية مختلفة مثل شركة “علم” بهدف تعزيز الابتكار وتطوير رأس المال البشري، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لتعزيز استخدام المعلومات الجيومكانية في تطبيقات المجال الجوي، وصندوق البيئة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

وفي إطار تمكين الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في المملكة، تم تسليم الرخصة الاقتصادية لشركة “جت جورميه” السعودية لتقديم خدمات التموين على متن الطائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة (الأولة كوماك) الصينية بهدف استكشاف الفرص المتاحة لتوطين الصناعة وتطوير سلسلة التوريد المحلية.

وشهد المؤتمر أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون أخرى، مثل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين السعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وعقد تنفيذ مع شركة “علم” لخدمات الشحنات العابرة جواً عبر منصة “وشج” الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرات تفاهم في مجال حماية النظام البيئي مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، والمركز الوطني لإدارة النفايات. كما تم توقيع اتفاقية خدمة ذكاء الأعمال مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لتطوير البيانات لدى الهيئة فيما يخص النقل الجوي.

وبالتزامن مع أعمال المؤتمر، استضافت الرياض المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، بتنظيم من شركة “مطارات الرياض” بحضور رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وقادة القطاع والرؤساء التنفيذيين.