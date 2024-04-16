لوفتهانزا تُسجّل خسائر كبيرة في الربع الأول من 2024

عانت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من خسائر فادحة في الربع الأول من عام 2024، حيث وصلت إلى 849 مليون يورو (902 مليون دولار) وفقًا للنتائج الأولية المعدلة، متجاوزة التوقعات بشكل كبير.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإضرابات التي شهدتها الشركة في الأشهر الأخيرة، والتي قلصت الإيرادات بمئات ملايين اليورو.

وبالإضافة إلى الإضرابات، حذرت لوفتهانزا من مخاطر النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط وتأثيره على التوقعات المالية للمجموعة للعام بأكمله. كما أدى تعليق الرحلات إلى طهران وجهة أخرى في الشرق الأوسط إلى تفاقم الخسائر.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع لوفتهانزا انتعاشة في النصف الثاني من العام، مدفوعة بزيادة الطلب على السفر خلال موسم الذروة. ومع ذلك، تبقى الضبابية الجيوسياسية والتوترات الإقليمية عوامل مقلقة قد تؤثر على مسار تعافي الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، خفضت لوفتهانزا توقعاتها للعام بأكمله إلى 2.2 مليار يورو، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير استمرار النزاعات على الأجور وتبعات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه النتائج كارثية للشركة، خاصة بعد تعافيها من جائحة COVID-19 في العامين الماضيين.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من تقرير الخسائر:

الخسائر التشغيلية المعدلة: 849 مليون يورو (902 مليون دولار)

849 مليون يورو (902 مليون دولار) الإيرادات الضائعة بسبب الإضرابات: مئات ملايين اليورو

مئات ملايين اليورو توقعات الأرباح التشغيلية للعام بأكمله: 2.2 مليار يورو (انخفاض عن 2.7 مليار يورو)

2.2 مليار يورو (انخفاض عن 2.7 مليار يورو) عوامل الخسارة: الإضرابات، استمرار النزاعات على الأجور، التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط