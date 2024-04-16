فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

لوفتهانزا تُسجّل خسائر كبيرة في الربع الأول من 2024

على الرغم من إبرام لوفتهانزا لاتفاقات مع نقابات العمال في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها تتوقع أن تؤثر تداعيات النزاعات على الأجور على الطلب على الحجوزات في الربع الثاني، مما سيؤدي إلى انخفاض الأرباح مقارنة بالعام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير
لوفتهانزا تُسجّل خسائر كبيرة في الربع الأول من 2024

عانت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من خسائر فادحة في الربع الأول من عام 2024، حيث وصلت إلى 849 مليون يورو (902 مليون دولار) وفقًا للنتائج الأولية المعدلة، متجاوزة التوقعات بشكل كبير.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإضرابات التي شهدتها الشركة في الأشهر الأخيرة، والتي قلصت الإيرادات بمئات ملايين اليورو.

وبالإضافة إلى الإضرابات، حذرت لوفتهانزا من مخاطر النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط وتأثيره على التوقعات المالية للمجموعة للعام بأكمله. كما أدى تعليق الرحلات إلى طهران وجهة أخرى في الشرق الأوسط إلى تفاقم الخسائر.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع لوفتهانزا انتعاشة في النصف الثاني من العام، مدفوعة بزيادة الطلب على السفر خلال موسم الذروة. ومع ذلك، تبقى الضبابية الجيوسياسية والتوترات الإقليمية عوامل مقلقة قد تؤثر على مسار تعافي الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، خفضت لوفتهانزا توقعاتها للعام بأكمله إلى 2.2 مليار يورو، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير استمرار النزاعات على الأجور وتبعات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه النتائج كارثية للشركة، خاصة بعد تعافيها من جائحة COVID-19 في العامين الماضيين.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من تقرير الخسائر:

  • الخسائر التشغيلية المعدلة: 849 مليون يورو (902 مليون دولار)
  • الإيرادات الضائعة بسبب الإضرابات: مئات ملايين اليورو
  • توقعات الأرباح التشغيلية للعام بأكمله: 2.2 مليار يورو (انخفاض عن 2.7 مليار يورو)
  • عوامل الخسارة: الإضرابات، استمرار النزاعات على الأجور، التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...