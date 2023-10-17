لبنان.. طيران الشرق الأوسط تقرر إجلاء طائراتها إلى مطار إسطنبول

قالت وكالة “رويترز” إن شركة “طيران الشرق الأوسط” اللبنانية وضعت 5 طائرات من أصل 24 طائرة تمتلكها في مطار إسطنبول تحسباً لاندلاع أي صراع.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الشركة، قوله إن عمليات الشركة لن تتأثر بنقل موقع الطائرات وكل الرحلات مستمرة كالمعتاد.

وأعلنت الشركة في بيان داخلي أنه “نظراً للأوضاع التي تمر بها المنطقة، فقد تم ركن خمس طائرات من أصل 24 طائرة من أسطول الشركة مؤقتاً في اسطنبول، وذلك كخطوة احترازية”.

وقال المتحدث إن الشركة نبهت موظفيها إلى الاستعداد في حال احتاجوا إلى تنفيذ خطة طوارئ لاجلاء المزيد من الطائرات من المطار.

ووفقاً لجريدة “الديار” اللبنانية، أكدت مصادر معنيّة في “الميدل إيست” أنّه “عادة في فترة الحروب تقوم الشركة بإجراءات احترازية لإجلاء طائراتها من مطار رفيق الحريري الدولي إلى دول آمنة منها قبرص وتركيا وغيرها من الدول”، إلّا أنّ “حتى الآن، لم تقرّر الشركة اجلاء طائراتها إلى أي دولة، ولا تزال تعمل حاليّاً وفق الجدول المعتمد”.

وأكدت أنّ “في حال تعديل الجدول بناء على تطورات الحرب، ستكون قبرص الوجهة الأولى للطائرات اللبنانية”، موضحةً أنّ “حتى الآن لم تُبلغ الشركة طياريها بأي إجراءات”.

وأضافت: “أمّا بالنسبة للطائرات الخمس، فإنّها “تندرج في إطار الجدول الذي تعتمده في نهاية الموسم (Low season)، إذ لا حاجة لاستخدامها في خارج موسم الذروة”.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الإجراءات التي قامت بها الشركة تشبه تلك التي اتخذتها خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/يوليو عام 2006، والتي تم فيها قصف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.