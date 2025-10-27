فيديو: لحظة اصطدام طيور مهاجرة بطائرة سعودية

وثق مقطع فيديو لحظة اصطدام طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية بسرب طيور مهاجرة أثناء إقلاعها من العاصمة الجزائرية الجزائر إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في منطقة مكة المكرمة السعودية. وأظهر الفيديو، بحسب وسائل إعلام سعودية، الطائرة وهي من طراز (B777-300ER) وهي تقلع من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر للتوجه إلى جدة فيما ظهر سرب من الطيور المهاجرة بشكل مفاجئ واصطدم بالطائرة ما أدى إلى تطاير الدماء على مقدمة الطائرة وزجاجها الأمامي.
وواصلت الطائرة التي تحمل تسجيل (HZ-AK31) رحلتها بشكل طبيعي قبل أن تهبط بسلام في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
واصطدام الطيور بالطائرة هي واقعة تعرف باسم اصطدام الطيور (Brid strike).
وقال حساب “عشاق عالم الطيران” إنه خلال العام الماضي سجلت أمريكا فقط أكثر من 22 ألف واقعة تصادم بين الطائرات والطيور، بخسائر مادية بلغت حوالي 473 مليون دولار، دون أي حالات وفاة.