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فيديكس تخطط لتسريح 2000 موظف مع تراجع الطلب

سيساعد تقليص الوظائف شركة “فيديكس” في توفير ما بين 125 مليون دولار و 175 مليون دولار سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2027.

فريق التحرير by فريق التحرير
طائرات شحن تابعة لشركة "فيديكس" متوقفة في مركز الشركة الإقليمي في مطار لوس أنجلوس الدولي (رويترز)
طائرات شحن تابعة لشركة "فيديكس" متوقفة في مركز الشركة الإقليمي في مطار لوس أنجلوس الدولي (رويترز)

تخطط شركة “فيديكس” لخفض ما بين 1700 إلى 2000 وظيفة ثانوية في أوروبا، في أحدث مساعيها لخفض التكاليف حيث تكافح شركة توصيل الطرود العملاقة تراجعاً في الطلب على الشحن، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت “فيديكس” إن التخفيضات ستمتد على مدى 18 شهراً وستؤدي إلى تكلفة تتراوح بين 250 مليون دولار إلى 375 مليون دولار ما قبل الضريبة وتتعلق بالرسوم القانونية ومزايا نهاية الخدمة.

وسيساعد تقليص الوظائف في توفير ما بين 125 مليون دولار و 175 مليون دولار سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2027.

وفي مواجهة الطلب الضعيف على الشحن وبطء نمو الهامش في وحدة النقل الجوي السريع، وهي أكبر قطاع لها، شرعت الشركة في خفض التكاليف لتعزيز الأرباح.

وكانت الشركة، التي يقع مقرها في ممفيس، قد وضعت خططاً لخفض التكاليف بقيمة 4 مليارات دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، بما في ذلك 1.8 مليار دولار في السنة المالية 2024، كجزء من خطة لإعادة هيكلة شبكات التوصيل وتشديد القدرات.

وشهدت شركة “فيديكس” ومنافستها “يو بي إس” وشركات التوصيل الأخرى طفرة في الطلب خلال الأيام الأولى للوباء عندما قام المستهلكون المقيمون في منازلهم بالتسوق عبر الإنترنت.

ولكن مع استئناف السفر وتناول الطعام، انعكس هذا الاتجاه وتفاقم أيضاً بسبب ارتفاع التضخم.

ونفذت “يو بي إس” أيضاً خططاً لخفض التكلفة بقيمة مليار دولار هذا العام. وأعلنت في كانون الثاني / يناير الماضي أنها ستلغي 12 ألف وظيفة وتستكشف خيارات استراتيجية لأعمالها المتقلبة في مجال وساطة تحميل الشاحنات وسط ضعف الطلب والقدرة الفائضة في صناعة النقل بالشاحنات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...