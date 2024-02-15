4 وجهات جديدة لفلاي دبي في أوروبا.. المزيد من الخيارات للمسافرين

أعلنت فلاي دبي اليوم الخميس عن توسيع شبكتها الأوروبية مع إطلاق رحلات مباشرة إلى 4 وجهات جديدة: بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي (سويسرا) ومطار ريجا الدولي (لاتفيا) ومطار تالين (إستونيا) ومطار فيلنيوس الدولي (ليتوانيا).

مع هذه الإضافات الجديدة، تصل شبكة فلاي دبي في أوروبا إلى 43 وجهة في 21 دولة.

وتُعدّ فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي.

وتبدأ الرحلات إلى الوجهات الجديدة في تواريخ مختلفة بدءًا من 2 أغسطس 2024.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية فلاي دبي لتوسيع شبكتها وربط المزيد من الوجهات في جميع أنحاء العالم.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: “نحن سعداء برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق الوجهات الجديدة. ستمكن خدماتنا الجديدة إلى منطقة البلطيق وبازل المزيد من الأشخاص من السفر بسهولة عبر مركز الطيران في دبي، سواء كانوا يزورون دبي أو برحلات مواصلة عبر شبكة فلاي دبي أو أبعد من ذلك عبر شراكتنا بالرمز مع طيران الإمارات.”

وأضاف جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “تعتبر أوروبا سوقاً مهماً بالنسبة لفلاي دبي، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات مريحة وموثوقة لمزيد من المسافرين مع خدمات مرموقة على متن الطائرة من حيث المنتجات وتجربة المسافرين. مع إضافة بازل وريجا وتالين وفيلنيوس، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين من أوروبا إلى دبي ومنها إلى نقاط أخرى على شبكتنا بما في ذلك ماليزيا وجزر المالديف ومومباسا وسريلانكا وتايلاند وزنجبار.”

وتتميز الرحلات الجديدة بمجموعة من المزايا، بما في ذلك:

مقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة مسطحة في درجة الأعمال

قوائم طعام مستوحاة من الطراز العالمي

ساعات من الترفيه في درجة الأعمال

مقاعد مصممة لتحسين المساحة والراحة في الدرجة السياحية

وتُعدّ هذه الوجهات الجديدة مثالية للمسافرين الذين يبحثون عن:

تجربة ثقافية غنية

المناظر الطبيعية الخلابة

المدن التاريخية

وتتوفر تفاصيل الرحلات والأسعار على موقع فلاي دبي الإلكتروني وتطبيقها الرسمي.

وتُعدّ هذه الإضافات الجديدة علامة فارقة أخرى في مسيرة فلاي دبي لتصبح شركة طيران عالمية رائدة.

معلومات إضافية

عدد الرحلات: بازل: 4 رحلات أسبوعيًا ريجا: 3 رحلات أسبوعيًا تالين: 3 رحلات أسبوعيًا فيلنيوس: 3 رحلات أسبوعيًا



تاريخ بدء الرحلات: بازل: 2 آب/أغسطس 2024 ريجا: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024 تالين: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2024 فيلنيوس: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2024



أسعار الرحلات: تبدأ من 1500 درهم للدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا من دبي إلى بازل تبدأ من 1920 درهم للدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا من دبي إلى ريجا تبدأ من 2100 درهم للدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا من دبي إلى تالين تبدأ من 2180 درهم للدرجة السياحية ذهابًا وإيابًا من دبي إلى فيلنيوس

