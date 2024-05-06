فلاي دبي تنقل 5 ملايين مسافر في أول 4 أشهر من عام 2024

أعلنت فلاي دبي، الناقلة الاقتصادية المملوكة لحكومة دبي، اليوم عن نقلها 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول من عام 2024، أي بزيادة 13٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. يعكس هذا الأداء القوي استمرار تعافي قطاع السفر وانتعاش الطلب على السفر الجوي.

وسعت فلاي دبي شبكتها بشكل كبير منذ بداية عام 2024، مع بدء رحلات إلى وجهات جديدة مثل مومباسا ولانكاوي وبينانغ والجوف والبحر الأحمر. كما عززت الناقلة تواجدها في أوروبا بإطلاق رحلات إلى بازل وريغا وتالين وفيلنيوس.

مع بدء موسم الصيف، ستزداد شبكة فلاي دبي لتشمل أكثر من 125 وجهة في 58 دولة.

ازداد أسطول فلاي دبي أيضًا إلى 86 طائرة بوينغ 737 مع انضمام طائرتين جديدتين في عام 2024. ومن المتوقع تسليم 6 طائرات أخرى بحلول نهاية العام، على الرغم من التحديات المستمرة في سلسلة التوريد وتأخيرات تسليم الطائرات.