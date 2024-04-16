فلاي دبي تلغي وتؤخر رحلات بسبب الطقس

أعلنت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي عن تأثر جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي بالظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها الإمارات اليوم، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات وتأخير رحلات أخرى.

فلاي دبي تقدم نصائح للمسافرين:

الوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ: (4 ساعات على الأقل) للتأكد من إنجاز إجراءات السفر دون أي ازدحام.

(4 ساعات على الأقل) للتأكد من إنجاز إجراءات السفر دون أي ازدحام. التحقق من حالة الرحلة: على موقع فلاي دبي الإلكتروني للتأكد من أي تغييرات في موعد الإقلاع أو الإلغاء.

على موقع فلاي دبي الإلكتروني للتأكد من أي تغييرات في موعد الإقلاع أو الإلغاء. تحديث معلومات الاتصال: عبر قسم إدارة الحجز على موقع فلاي دبي للتواصل معك في حال حدوث أي تغييرات.

إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت: خلال 48 ساعة إلى 75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي لتوفير الوقت.

خلال 48 ساعة إلى 75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي لتوفير الوقت. التأكد من أوزان الأمتعة المسموح بها: قبل السفر لتجنب أي رسوم إضافية.

قبل السفر لتجنب أي رسوم إضافية. إغلاق مكاتب إنجاز إجراءات السفر: قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.

استخدام أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة: في المبنى رقم 2 لطباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت.

في المبنى رقم 2 لطباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت. التأكد من تواجدك عند بوابة المغادرة قبل وقت كافٍ: للصعود إلى الطائرة.