فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتطقس

فلاي دبي تلغي وتؤخر رحلات بسبب الطقس

الوصول إلى المطار قبل (4 ساعات على الأقل) للتأكد من إنجاز إجراءات السفر دون أي ازدحام.

فريق التحرير by فريق التحرير
فلاي دبي

أعلنت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي عن تأثر جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي بالظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها الإمارات اليوم، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات وتأخير رحلات أخرى.

فلاي دبي تقدم نصائح للمسافرين:

فلاي دبي
  • الوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ: (4 ساعات على الأقل) للتأكد من إنجاز إجراءات السفر دون أي ازدحام.
  • التحقق من حالة الرحلة: على موقع فلاي دبي الإلكتروني للتأكد من أي تغييرات في موعد الإقلاع أو الإلغاء.
  • تحديث معلومات الاتصال: عبر قسم إدارة الحجز على موقع فلاي دبي للتواصل معك في حال حدوث أي تغييرات.
  • إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت: خلال 48 ساعة إلى 75 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة من دبي لتوفير الوقت.
  • التأكد من أوزان الأمتعة المسموح بها: قبل السفر لتجنب أي رسوم إضافية.
  • إغلاق مكاتب إنجاز إجراءات السفر: قبل 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة.
  • استخدام أكشاك الخدمة الذاتية الجديدة: في المبنى رقم 2 لطباعة بطاقة الأمتعة وإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت.
  • التأكد من تواجدك عند بوابة المغادرة قبل وقت كافٍ: للصعود إلى الطائرة.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...