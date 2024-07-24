فلاي دبي تفاوض لشراء مئات الطائرات في أكبر صفقة بتاريخ الشركة

تخطط شركة “فلاي دبي” لِإطلاق رحلة تاريخية تغير مسارها، من خلال إبرام أكبر صفقة شراء طائرات في تاريخها الممتد لـ 15 عاما، وفقا لبلومبرغ.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث في مقابلة بمعرض “فارنبورو” الدولي للطيران، عن مفاوضات جارية مع عملاقي صناعة الطيران، “بوينغ” و”إيرباص”، لشراء مئات الطائرات الجديدة، وذلك في إطار خطط الشركة الطموحة للتوسع خلال العقد القادم.

وستتفوق الصفقة الجديدة على جميع مشتريات الشركة السابقة، بما في ذلك صفقة عام 2017 لشراء 175 طائرة بوينغ 737.

علاقة فلاي دبي مع بوينغ

ستعيد الشركة النظر في علاقاتها الحصرية مع “بوينغ” بسبب التأخيرات الكبيرة في تسليم الطائرات.

وتتيح هذه الصفقة لـ “إيرباص” فرصة قوية لكسر هيمنة “بوينغ” على أسطول “فلاي دبي”، وتعاني الشركة من نقص في الطائرات بسبب التأخيرات في تسليم “بوينغ 737”.

وتسعى الشركة لتوسيع نطاق عملياتها من خلال شراء طائرات ذات نطاق أوسع مثل “بوينغ 787 دريملاينر”. وذلك وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث في المقابلة.